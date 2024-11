Polako se hladi: Đedović najavio kraj veze Teodore i Bebice, Peja brutalno spustio Slađu! (VIDEO)

Pljušte provokacije na sve strane!

U toku je još jedna anketa u "Eliti", a takmičari biraju najvećeg emotivnog manipulatora. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Marku Đedoviću.

- Mateja je manipulisao svaku devojku, u ovom slučaju Aneli. Drugo mesto Teodora, zbog manipulacije je bila spremna da se odrekne dvogodišnjeg prijateljstva kad je videla da Bebica klimata u završetak odnosa. Bebica će polako da se hladi, a ona će sve više da se odriče svih i svega. Prvo mesto Ivan jer joj je rekao da je imao zbog nje mali broj procenata, pomirio se sa njom, a onda joj dao džak stvari da mu opere - pričao je Đedović.

- Moje treće mesto je Peja jer se igra sa Eninim emocinjama - rekla je Slađa.

- To što sam te odbio ili? - pitao je on.

- Rekao mi je da ima te prebačaje. Smatram da bi se on odmah predao Eni, ali kad pomisli da bi mogao da se zaljubi on se povuče. Na drugom mestu Uroš Rajačić, on manipuliše svim mogućim devojkama i ove i prošle godine. Sad ne smatram da manipuliše Jelenom. Prvo mesto Ivan Marinković, već znate zbog čega - govorila je Slađa.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić