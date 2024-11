Spremna da udari distancu: Lepi Mića učitao lekciju Keti, ona najavila drastično povlačenje od Gastoza! (VIDEO)

Odlučila da pobije sumnje i promeni mesto sedenja!

U toku je još jedna anketa u "Eliti", a takmičari biraju najvećeg emotivnog manipulatora. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Lepom Mići.

- Složiću se sa mojim prijateljom Stefanom da je to Ana Nikolić. On ne zna ni da li se zabavlja sa Mikom ili Anom. On je svestan svega i svestan je da od toga nema ništa. Ona kaže da će da odluči za Novu godinu, znači držiš ga na lancu, a onda će Rade i Rada da odluče. Uroš Rajačić je najozbiljniji manipulator. Jelena je uvek ista, samo su pored nje sedeli drugi likovi. Ona je uvek nasmejana. Keti je broj jedan, jako inteligentna žena srednjih godina. Ja verujem da ste Gastoz i ti prijatelji i da tu ne postoje emocije, ali sam ja j*bao sve prijateljice kad sam bio mali. Pokušavaš da spojiš dve stvari koje nisu moguće, ne postoji neko ko je oboje zadržao. Odluči se da li je to Gastoz ili Aca - govorio je on.

- Ja biram njega kao svog emotivnog partnera, spojili smo krevete i ležimo zajedno. Naravno da ću i da sedim pored njega - dodala je Keti.

- To je još veća sumnja, po danu sa Gastozom, a uveče sa Acom - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić