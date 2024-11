Zaboleo me je tvoj komentar: Ena priznala da joj je Terza nakon podele budžeta pao u očima, ovo od njega nije očekivala! (VIDEO)

Pao joj u očima!

U toku je još jedna anketa u "Eliti", a takmičari biraju najvećeg emotivnog manipulatora. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Jovanu Pejiću Peji.

- Prvo mesto Rajačić. Drugo mesto Gruja jer je Mima morala da prodaje imovinu i otvara Only fans da bi vraćao dugove. Prvo mesto Ivan i Alesksandra, jedno prema drugome ste manipulisali - govorio je on.

- Ivan Marinković se biti kod mene na anketi, on je pokvaren i ljigav, pa je zbog toga manipulator. Videli smo kako nije dozvoljavao Jeleni da ode iz odnosa, čuo sam da je i na sudu to radio tokom razvoda da bi je ubedio da se predomisli. Drugo mesto Aleksandra, ne samo jer je želela da izazove emocije kod nekoga bez namere da ih uzvrati, već je manipulisala i nama koje je pljuvala sa strane, a onda dolazila i smeškala se. Na treće mesto nisam znala koga da stavim, ništa približno njima. Fascinantno mi je da niko ko govori da je Aneli žrtva nju nije naveo, ja nisam ni planirala. Peja je rekao da su deca razvedenih najveći manipulatori, a samo ga je Slađa navela. Ja ću da navedem nekoga ko je sa mnom manipulisao, a to je Terza. Toliko me je malopre doveo do ludila kako me je užasno zabolela njegova podela budžeta, jer me je stavio u koš sa Mrvicom i Slađom, a Miljanu si stavio iznad mene. Aneli si rekao lepše reči nego meni - govorila je Ena Čolić.

- Boli Miljana - povikala je Kulićeva.

- Mi pričamo iz kreveta u krevet, tvoja devojka je moja drugarica i 100 puta sam rekla da ću napolju da se družim sa toboom i stavio si me u koš sa ljudima sa kojima ne treba da budem. Zaboleo me je tvoj komentar, više si nahvalio neke druge ljude. Rekao je da je želeo da vidi kako ću da ga pljujem posle podele, a da mi je sa strane stavio još 1000 dinata. To je emotivna maniuplacija. Miljana jako pati za onome što sam ja u ovom rijalitiju - pričala je Ena.

Autor: A. Nikolić