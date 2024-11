Voditeljka "Elite" Dušica Jakovljević večeras prisustvuje promociji novog albuma pevačice Kaće Živković, gde je u intervjuu za Pink priznala da sa svojim naslednicima, ćerkom Anđelom i sinom Ognjenom, neguje poseban, blizak odnos, te da će u njoj uvek imati najboljeg prijatelja, ali i njihovi drugari.

U njihovom domu na Dedinju česta su okupljanja Anđelinih i Ognjenovih drugara i drugarica.

- Prve poruke za rođendan koje sam dobila dobila sam od njenih drugarica, svi su mi slali:"Dušice, najbolja si, najjača". Mnogo su slatki, vrata moje kuće su uvek otvorena za sve njene prijatelje, u jedan ujutro, dva, kad god. Volim da se družim sa njima, sinoć smo imali žensko okupljanje, manifestovale smo da se javi neki dečko, koji se na kraju stvarno i javio (smeh). Na kraju smo gledale "Seks i grad". Volim da provodim vreme sa njima - priznala je Dušica, a potom se osvrnula na brojne hejterske komentare na račun svoje ćerke, na video-snimku njenog prvog intervjua koji je dala nedavno, kada su je novinari sreli na jednom prestoničkom događaju.

- Rekla je:"Mama, imam 400.000 pregleda", a neke čuvene pevačice imaju po 200.000. Moram da kažem da je bilo mnogo negativnih komentara... Mislim, ljudi komentarišu negativno Bikovića i Novaka Đokovića, što neće komentarisati mene? Hajde što komentarišete nas, ali komentari na račun jedne mlade devojke koja upisuje medicinu, koja ne izlazi od ponedeljka do petka, ima društveni život... Svi su se uhvatili za to kako je našminkana, kakva joj je obrva. Tu se ona suočila sa surovošću na svojoj koži... U jednom momentu mi je pala na pamet ideja, zamisli da tužim zbog 150 komentara, sigurno sto negativnih, za nanošenje bola maloletnom licu, sad zamislite koliko je to novca (osmeh). Odustala sam, blokirala sam to i Anđeli objasnila da je svet surov, rekla sam joj:"Mala, samo napred". Očigledno je pametna i samosvesna. Zapitale smo se šta onda rade deca koja nemaju tu čvrstinu - poručila je Dušica Jakovljević.

Autor: pink.rs