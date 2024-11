Razvezla jezik i pokazala zube!

Aneli Ahmić i Slađa Lazić Poršelina družile su se tokom sedme sezone najgledanijeg rijaliti programa u regionu ''Elite'', a svoje druženje planirale su da krunišu kumstvom.

Međutim, situacija se potpuno preokrenula u ''Eliti 8'', te su njih dve počele da se sukobljavaju i iznose sav prljav veš. U njihovom najnovijem konfliktu Poršelina je iznela kako Aneli ne podržava njena sestra Sita, ali i druge teške optužbe.

Stoga, Sita se oglasila na svom Instagram profilu, te odlučila da demantuje Slađu:

- Slađa lažovčina, opet laže i to na najjače! Ja nikada nisam rekla da sestri ove sezone neću biti podrška svojoj sestri uvek, uveć ću i biti. Svi ste videli moj status u kojem sam napisala da ću se distancirati maksimalno od rijalitija, ako ako bude stani pani, da sam tu da gazim s njom! Tako da, ova koza ni sama više ne zna šta laže!!! A što se tiče moje i Aneline prepirke, ona je postojala i ticala se bivšeg momka od Aneli, to je isto stavka koju nikad nisam krila, ni sakrivala. U mome prisustvu, Aneli ga nije spominjala, jer je znala da ja to ne odobrsvam. Prepirka se dogodila kada sam ja nju pozvala i pitala nešto što sam čula u vezi nje i njega, tako da ta lažljivica laže tamo gde je naučila - napisala je Sita.

Kako će se odvijati nadalje odnos Aneli i Slađe i da li će u nekom momentu spustiti loptu, ostaje nam da ispratimo.

Autor: Iva Stanković