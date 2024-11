Izbegli haos za dlaku: Anđela pred nervnim slomom, Gastoz na svoj način rešio problem! (VIDEO)

Poslušala njegov savet!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživali su na večerašnjoj žurki, ali se njoj u jednom trenutku prosulo vino, zbog čega je izgledalo kao da će doći do haosa, jer su to situacija koje su do sad nju uvek dovodile do ludila.

Međutim, ona je poslušala Gastoza, koji joj je tražio da izbroji do 10. Iako joj je pravo delovalo kao da se šali sa njom, ona je ipak uradila to što je tražio, što joj je i pomoglo da se smiri i da nastave da se provode kao da se ništa nije desilo.

Autor: A. Nikolić