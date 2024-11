Ovo mu nije jasno: Taki dao podršku Milici Veličković, otkrio da mu je priča Sofije i Terze veoma čudna

Voditelji nove RedAkcije bili su Nikola Žugić i Goran Todorović. Oni su u današnjoj emisiji ugostili Radomira Takija Marinkovića.

Taki je u RedAkciji komentarisao aktuelne teme u Eliti, pogotovo temu Bore Terzića Terze i Sofije Janićijević:

- Pričao sam sa Milicom, ona me je pitala kako mi je bilo jer je Maja dete razvedenih roditelja, pa kako je meni bilo, vidi se da joj nije lako ali se ne da.

Taki je tokom emsije prokometrisao i to što je Terzin brat dao Milicin broj kamatašima kojima Terza duguje novac:

- To mi nije jasno, takav stres da prave trudnoj devojci, to nema smisla, ona treba da traži pomoć i da ih prijavi.

- Meni je zanimljivije to što su oboje iz Kaluđerice, neki bi to povezali, ne znam, meni je to čudno sve - dodao je Taki.-

Autor: N.Brajović