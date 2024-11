Anđela rešila da spusti loptu: Priznala da više neće Gastozu zamerati što dušmanima daje hranu i pivo! (VIDEO)

Dala obećanje?!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Gastoze daj nam jedno logično rešenje zašto si ono uradio sinoć? Anđela je sinoć plakala kao kiša - glasilo je pitanje.

- Ne sme to da dozvoljava sebi, ja Miljani ne mogu da objašnjavam u pola tri ujutru, lakše je da dam gutljaj piva i to je to. Ne volim kad vidim Anđeli suze, to me baš onako dirne - rekao je Gastoz.

- On je totalno nepromišljen, ja sam to milion puta rekao. Moja reakcija nije trebala da bude takva, slažem se. Da je bio Ivan ili Mimas isto bih reagovala. Svi ljudi koji me vređaju su u istom košu, ali Ivan je zlo, a Miljana je dobra u duši, a to što malo prebaci ovako to je druga stvar. Ja uvrede na svoj račun neću da oprostim - rekla je Anđela.

- Ja nisam očekivala da će biti ovakva glupost - rekla je Miljana Kulić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.