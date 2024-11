Opšti haos u Beloj kući: Takmičari stavili Terzu na stub srama zbog Sofije! On pričao kako je voli, nazvao je LJUBAVNICOM (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija Pitanja gledalaca. Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Terzu:

-Da li imaš emocije prema Sofiji, jer ako imaš a raskinuo si to nema poentu?

- Kapiram kako to izgleda, ali videli ste sinoć, ja sam naručivao pesmu za nju, ja sam kriv za naš raskid, i nećemo više komunicirati, rekla mi je da nemam više krevet, ja je pritiskati neću - rekao je Terza.

- To je dokaz svemu, ja njega nikada nisam ponizila, ali više nemam razloga. On mene sam ukanali, ja nemam šta da kažem o njemu jer on mene na sve načine ponižava, on je na žurci super, a ovamo kao loše - dodala je Sofija.

- A posle žurke, gde ste ku*ve stigao Terza - dodao je Gastoz.

- On je rekao da će je*ati mamu svima ako je budu komentarisali, ili Sofiju ili njegovu vezu,. Ja imam pravo da kažem šta ja mislim - dodala je Kačavenda.

- Brani Gastoza, a mene ponižava , ona bira da se druži sa jakim igračima - rekao je Terza.

- Ona sve vreme brani sofiju, a ovo što te je uporedila sa Gastpozpm i MIlenom KAčavendu - govorio je Marko.

- Ti si rekao momcii navaliti ona je skobodna - rekla je Kačavenda.

ON je znao da mu je devojka trudna kada je uplovio u vezu sa mnom - rekla je Sofija.

- Ja nikada nisam rekao Terzi ad ti treba Sofija i obrnuto, ja sam rekao sve kako treba. Sofija je za sve u pravu, jer je rekla istinu. Oni su zajedno napravili sranje,a sada iz toga izlazi Terza, nju gura u s*anje. Sofija sumnja da se Terzi sviđa Teodora, jer se stalno meša u to. - rekao je Bebica.

- On je prvi raskinuo, ja ne znam šta mogu da očekujem od njega, on mene može svaki čast da kanali. - rekla je Sofija.

- Njemu se svidela neka druga sigurno - dodala je MIlena.

- Meni si ti dao etiketu ljubavnice, ja sam sa njim završila, ja sam sa njim išla do kraja - rekla je Sofija

- Ti si pozdravljala bivšeg momka, govorila majci planove, ti si ljubavnica - vikao je Terza.

- E o ovome vam pričam, ti si mene ostavio, nisam ja tebe.

Autor: N.Brajović