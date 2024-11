On je razlog što je Terza raskinuo: Sofija otkrila na kog takmičara joj je Terzić ljubomorisao konstantno (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija Pitanja gledalaca. Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za

- Zašto tako lako odustaješ od Terze ako ga voliš?

- On mene ostavlja četvrti put, četvrti put me kanali, ja ne znam šta da očekujem više od njega. ON je meni više puta rekao da me ostavlja, da mu ne trebam, i ja odustajem - rekla je Sofija.

- Smatram da ona mene ne voli, da su gledaoci sada sve jasno videli, ja kada sumnjam u nešto onda je to tako, ona hoće da izađe iz ovoga, ona mene nije volela, ovo je igra, iako je bilo strasti. - vikao je Terza.

- To važi i za tebe - govorila je Kačavenda.

- Kako ostavljaš nekoga koga voliš - rekao je Terza.

- To ti meni reci, jer si ti mene ostavio - dodala je Sofija.

- Oni će razgovarati kada se malo slegnu kometnari, treba da ih pustimo da reše sve oni sami - dodao je Munjez.

- Da li sam ja tebe uvredio, opsovao? - upitao je Terza.

- Uvreda je i poniažvanje - rekla je Sofija.

- Zato ti gledaš Stefana - govorio je Terza.

- Ti onda mene ne gledaš kao prijatelja, ako sumnjaš u to - dodao je KArić.

- Ne, ja sumnjam u nju, ona stalno govori kako si ti kulturan - dodao je Terza.

- MIlane, ovo je ljubomora - govorio je KArić,

- Ja preko ovoga neću preći, ne postoji osoba koja meni može da napuni glavu - dodala je Sofija.

- Ne može da se skloni u rijalitiju od osobe koju voliš - dodala je Aneli.

- Sada kada je rekla da voli najviše sebe, meni je sve jasno - vikao je Terza.,

- JOk nego će tebe da voli - dodala je KAčavenda.

- Nju boli uvo, ona stalno peva, po ceo dan, ja bolestan ležim, ona peva - vikao je Terza.

- On hoće da se pomiri, a Sofija mu stavlja do znanja da neće da pređe preko ovoga - dodao je Munjez.

