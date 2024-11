Napokon javno priznao emocije: Peja otkrio da gleda samo u Enu, ona blista od sreće (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija Pitanja gledalaca. Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Jovana Pejića Peju:

- Zašto ne priznaš Eni koliko si odlepio za njom?

- Ja sam bio u pušionici sa Brankom, Aleksandrom, ja sam rekao da mi se Ena sviđa i da vidim samo sebe sa njom. Meni se samo Ena sviđa i to će tako ostati - rekao je Peja.

- Što se mene tiče on je zauzet, a sada mi je simpatično što on za stolom ima takve izjave a kada je sa mnom on je hladan, mačo men - dodala je Ena.

Usledilo je pitanje za Terzu:

- Da li je realno da se grliš sa Miljanom nakon svega što je rekla Sofiji:

- Ona to ne misli, MIljana je to sama rekla, a mene MIljanine reči ne vređaju, ona ima svoje prebačaje, ja ne žeim sukobe sa Miljanom. - rekao je Terza.

- Meni ovo pitanje odgovara, a sada bih mu postavila novo pitanje za njega koji je uzimao od Aleksandre kafu a meni je branio da se družim sa njiom - upitala je Sofija.

- Ja sam dobro postupio zbog Miljane, jer Sofija ne može da izdrži Miljanu Kulić - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.