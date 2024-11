Ubeđen da ga je htela za sebe: Rajačić tvrdi da ga je Milena odmravala i da je ljubomorna što nije sa njim (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija Pitanja gledalaca. Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Slađu Poršelinu:

- Hipotetički da je Maja stala Anelinu stranu u vašem sukobu, šta bi joj rekla?

- Nije mi strano to, to je Maja, pogotovo jer se pričaloo o tome i ispada da sam ja nesšto rekla te da me Maja loše komentariše - rekla je Slađa,

- MOguće da je to tako, Maja i ja smo sklopile primirje - rekla je Aneli.

- Da li misliš da ćete Aleks i ti biti prijateljice kao na početku? - glasilo je pitanje za Sandru.

- Okej smo mi, a da li ćemo biti bliski, pa budemo videli - rekla je Sandra.

- Da li je kumi krivo što nisi hteo da bideš sa njom pa si sada kanta ? - Glasilo je pitanje za Rajačića.-

- Ona mene sada proziva, a okretala se ka meni i odmeravala me stalno - dodao je Rajačić.

- S obzirom da je pola 6, ja mislim da je on bio jedna životna prilika, ja smatram da za ove godine koliko ih imama, prava šansa koju nisam smela da propustim, pravi frajer, rajska duša, zgodan. Jako sam ljubomorna što nije hteo da bude sa mnom, jer da jeste, ja bih se udala sa njim prekjuče - dodala je Milena.

- Slađo da li si završila sa Munjom u krevetu da bi Ani nešto vratila? - glasilo je pitanje za Slađu.

- Nisam ,Ana nije mislila na mene nikada, što bih ja na nju. Munja je u meni probudio Staru Slađu Poršelinu, koja se vratila jača nego ikada - rekla je Slađa.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.Brajović