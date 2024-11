Milica Dabović samohrana je majka dečaka Stefana, sa kojim otac ne želi nikakav kontakt. U papirima deteta nije upisan identitet oca, već se vodi kao NN lice, zbog čega Dabovićeva podržava odluku Milice Veličković, prevarene verenice, da Borisalva Terzića Terzu ne upiše kao oca, već da to bude NN lice.

Dabovićeva bi na mestu Veličkovićeve uradila isto.

- To je najpametnije što žena može da uradi, pogotovo to, što je uradio taj čovek... Meni je to neshvatljivo. Da sam na njegovom mestu, ja bih se u mišju rupu uvukla i molila ženu da jednog dana shvati da je pogrešio i da je to bio neki njegov hir, da mu oprosti zarad tog deteta, ali ovo mi je neoprostivo. Neoprostivo mi je da neko može posle par meseci sa ženom koja je u šestom mesecu, da je prevari, uradi to... Ali dobro, čovek nije zreo, treba još toga da prođe u životu da bi shvatio da je dete ozbiljna stvar. Meni je to najteži posao bio u životu i trenutno je, najteže i najlepše je biti majka - objasnila je Milica, a potom istakla da ne zna ko joj je gori, da li preljubnik Terza ili ljubavnica Sofija.

- Ovo je bolest, sa čim sam se ja susrela, to ne bih želela nikome. Mislim da je čovek potpuno nezreo, neshvatljivo mi je da li je on takav ili ne, ne znam čoveka lično. Ne znam ko mi je gori, žena koja je odlučila da spava sa njim zarad čega, ili čovek koji je odlučio da ima tu avanturicu ili šta već pored svoje verenice koja je trudna. Možda sam luda, ali ne mogu to da opravdam nikako. Ona čeka čoveka da izađe, imaju svoje planove, želje... Drago mi je što je ona toliko jaka da se ništa niej desilo tom detetu, od takve nervoze spontano može doći do... Ja sam plakala, otplakala svo to vreme, dok sam bila trudna - prisetila se Milica.

Autor: D. T.