Ovako se ne ponaša čovek koji voli: Terza na stubu srama, Sofija dobila vetar u leđa od cimera! (VIDEO)

Pružili joj podršku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi u emisiji "Gledanje snimaka" kako bi prokomentarisala odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Ja sam više puta pričala sa Lukom, on ima neke svoje fore i ništa mi se ne sviđa ovo. Terzu sam podržala jer je bio svestan i znao je šta radi, a on ju je oduvao. Rekla je da može ovo da mu uradi tri puta, a nju sad optužuju. Nju optužuju za ono što mu se dešava. Ona je pokazala u svim situacijama da je bila uz Terzu. On je prvi put danas malo spustio loptu jer postaje svestan. Mislite da je njoj lako kad on kaže da je video Novi Beograd i rasplakao se? Utorak mu je dan za ventilaciju, ali ne može sve da se svali na nju. Sama je govorila da nema empatiju, ali je poenta da Miličina trudnoća nije njena stvar, nego njegova - govorila je Milena.

- Hteo je lepo da priča sa njom, a ona ga je Oduvala najstrašnije. Ovde govori da ga voli, a kako onda može ovako da se ponaša? Može bar da priča sa njim - rekao je Luka.

- Ako ga zavolim kako mogu da ga ne volim za jedan dan? - dodala je Sofija.

- Luka, imaš poremećene stavove. Ona je pokazala da je uz njega, a vi mislite da ona treba kad je on otkači kao kantu da cvili na ramenu - nastavila je Milena.

- Ja sam na Sofijinoj strani iz dva razloga jer su njegove reakcije iste kao sa Milicom prošle godine. On je mislio da može da se igra i da će Milica uvek da se vrati, a sad je naišao na tvrdo. Sofija nije Milica, a imali smo priliku da vidimo kako je Milica reagovala kad ju je ostavljao i optuživao za gore stvari - pričao je Ivan.

- Što se onda posle žurke sa njim ljubi u hotelu? - pitao je Luka.

- Sam sebe demantuješ. Može mi se, rekla sam da ga volim. Ovako se ne ponaša čovek koji voli - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić