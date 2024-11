Stigao oštri sud Ermine Pašović! Za Pink.rs žestoko isprozivala Terzu zbog ponašanja prema Milici: Jad i čemer, on...

Bora Terzić, aktuelni učesnik "Elite 8", načinio je javnu preljubu nad trudnom verenicom Milicom Veličković, a sinoć se čuo sa njom, što su milioni gledalaca netremice pratili, a sada se ovim povodom oglasila i bivša zadrugarka, Ermina Pašović!

Aktuelni učesnik "Elite 8", Bora Terzić, treći dan po ulasku u "Elitu" počeo je da flertuje sa Sofijom Janićijević, što je njegovu trudnu verenicu, sada bivšu, Milicu Veličković izrevoltiralo, te ga je javno ostavila i otkrila da će biti upisan kao NN otac, s obzirom na to da ona nosi njegovu ćerku.

S tim u vezi, Terza je sinoć obavio prvi razgovor sa Milicom nakon javne preljube, koji je nacija željno mesecima iščekivala, a koji možete pogledati u nastavku:

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa bivšom učesnicom rijalitija "Zadruga", Erminom Pašović, koja je osula žestoku rafalnu paljbu po Terzi.

- Jad i čemer...Znači on koji govori: "Ako nećeš lepo spustiću????". Alo, pa šta je taj smećar utripovao da je? To što ga je met*uo onom monstrumu od žene koja ima veću kilometražu na donjoj gospođi nego golf dvica...Znači jadan je on, jadan - rekla je Ermina.

Autor: S. Zindović