Naredni sagovornici u emisiji ''Radio-Mikseta'' bili su Marko Đedović i Milena Kačavenda, koji su dali svoj sud o najaktuelnijim temama u Eliti.

- Milena, ti si uspela da izblamiraš ljude i sekindi. Dovela si Terzu, koji će biti upisan kao N.N. otac, da ga Ivan savetuje ovde, kog si lično ti upisala kao N.N. oca - rekao je Đedović.

- Milena, šta misliš o Terzinom razgovoru sa Milicom? - upitala je Miljana.

- Očekivano je bilo da će ga ona izvređati, jer on bolje nije zaslužio što se nje tiče. Eto, čuli smo da je završila na lekovima za održavanje trudnoće. On je pokazao da se ipak nije pokajao, jer je Sofija njegov izgovor. Nije se pokajao. Bitan mu je odnos sa Sofijom, on je to i sam pokazao. Moguće je da se Milica vremenom smirila - kazala je Milena.

- Nisam saglasan sa tobom, Milena. Van pameti je da pričamo o Milici, koja je pretrpela prevelik stres. Terzu boli ku*ac za Milicu, njemu je samo do Sofije stalo. Ljudi, ja sam od starta rekao da je Terzin glavni problem je Sofija i njegova zaljubljenost. On ima ere*tivne reakcije, a sekira se? Kako da ne! Postoje stvari koje su proste kao pasulj. Možemo da imamo za neke stvari izgovor, ali ajde da budemo realni, on je pokazao da nema nikakvu empatiju. Igra se sa emocijama trudne žene - kazao je Marko.

Autor: S.Z.