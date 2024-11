Lesi se vraća kući: Gera u RedAkciji dao svoj sud o razgovoru Milice i Terze, pa udario na Boru: Čuj, Terza je najlepši...

U novom izdanju emisije "RedAkcija" na RED televiziji, voditelji Milica Krasić i Joca novinar ugostili su Geru, kuma Ivana Marinkovića.

Ovom prilikom, Gera je otkrio kako gleda na prvi razgovor trudne Milice Veličković sa Borom Terzićem, koji je prevario sa Sofijom Janićijević.

- Terzi nema spasa, jedini spas mu je da žive u trojci, i ova devojka, i Milica i on. Tu bi bila devojka koju voli, dete. Dve žene, lakše se čuva jedno dete. Ako voliš svoje dete i želiš da mu daš neki poklon, treba da voliš njegovu majku, to je najjači poklon. Terzić ne može da izdrži dugo u ovoj vezi, ove zarađene pare se brzo potroše, pa šta će posle? Na građevinu za 20 evra? Sofija nije iz te priče. Verujem da će Terza doći kod Milice na vrata. Još ako ode da vidi dete, on se vraća "ubijen". Sto odsto sam siguran, lesi se vraća kući. Pitanje je da li će Milica da mu oprosti, žene su opraštale mnogo veće stvari - rekao je Gera, a onda je nastavio:

- Sofija mu priča da je najlepši, pa nije najlepši. Evo ga Stefan Karić, nema s kojom nije bio, svaka devojka u gradu je bila s njim i sad kao, čuj, Terza je lepši - rekao je on.

- Više su se potresli što je Sofijina mama dovedena u problem, nego što je Milica trudna tužena - rekao je voditelj.

- Jeste, sada je njoj problem jer ne zna šta se napolju dešavalo...Ona se neće miriti sa njim dok ne dobije informaciju kako je njena mama, a to je Nova godina, čini mi se - istakao je Gera.

Podsetimo, sinoć se tokom emisije "Gledanje snimaka" odvio prvi razgovor trudne Milice i njenog bivšeg verenika Terze, a koji možete videti u nastavku:

Autor: Nikola Žugić