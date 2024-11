Haos!

Nakon što je Sofija Janićijević progovorila o odnosu sa Borom Terzićem, voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi.

- Jesam, očekivala sam ovo. Da ti kažem, vidi se da se ušljemao. Meni je ovo Terza, ovo je već viđeno, ovde mogu da vidim da mu je stalo. Kontroliše se i folira se za stolom. On kukumavči kod žena kada se "ubije". Ne, ovo mi je sve već jasno, sinoć smo komentarisali da stvar između njih nije gotova. Razumem Sofiju, i treba da zauzme stav. Kada se tu duri i kaže da sam na njenoj strani, stvarno jesam. Ne mogu da joj zameram gde je ona pokazala da deluje na njega umirujuće, da ga ne provocira i ne izaziva ga. Meni je nešto najodvratnije kada pominju i pljuju bivše. Oni će biti zajedno, to svi znamo, džaba tupimo zube, ali on mora da se presabere kada su izjave u pitanju - rekla je Kačavenda.

- Mogu da kažem kao da ne postojim, kao neko ko bi sada ovo prokomentarisao. Blam, šta priča ovaj lik, kakva je ovo priča? Ko gleda ovo? - rekao je Gastoz.

- Bolje ovo nego tvoje foliranje - rekao je Terza.

- Napravio si sr*nje i sve, ali šta se ponižavaš bre ti? Dajte mu lizalicu. Ovako se ne ponaša muškarac koji ima 32 ili 33 godine - rekao je Gastoz.

- Ma po*ušiš mi ku*ac bre ti! - rekao je Terza.

- 50 puta mu je rekla: "Uhvati me za ruku i u čemu je problem?", a ne ovo...Lep momak, visok, a ovo? Nemam želju da ga sada nešto kanalim, a ovo je samo po sebi kanal, autogol - rekao je Gastoz.

- Ovo ponižavanje, malo je falilo da klekne, gledao sam i njene reakcije koje su mi bile katastrofalne i ovo posle razgovora sa Milicom da se pomiri s njim... - rekao je Karić.

- Nismo se ljubili, poljubili smo se kada je bio katastrofa, ali to je to - rekla je Sofija.

- Sinoć pričaš s njim, jutros, popodne, pa gde je devojka koja je mene napadala - skočio je Luka.

- Ako se ne pomirimo, ne mora da znači da ne možemo da komuniciramo - rekla je Sofija.

- Ta devojka koja je tužena, nosi tvoje dete i trudna je! Nije ti trebalo da ti braniš majku svoje...To mi je katastrofa - rekao je Stefan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić