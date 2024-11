Velika ispovest Asmina Durdžića: Otvorio se kao nikad do sada, progovorio o DNK analizi, ćerkici Nori, ali i posledicama svega: Bolelo me je što neko nedužan mora da pati zbog mene (VIDEO)

Bivši partner Aneli Ahmić, aktuelne učesnice "Elite 8", Asmin Durdžić, gostovao je u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

Ovom prilikom, Asmin Durdžić otvorio je dušu, te je tom prilikom otkrio sve o DNK analizi koju je prošle godine tražio kako bi utvrdio da li je Nora, njegova i Anelina ćerkica, zapravo njegova, kao i o svemu što mu se pretohodnih meseci "motalo" po glavi.

Kako gledaš na Anelino učešće do sada? Kako si reagovao na Terzine uvrede upućene tvom detetu?

- Ne gledam do sada ništa, jedino kada me neko spomene, mene ili devojku ili kada neko dete psuje, to mi pošalju...To mi je za dete bilo odvratno i strašno. Meni niko nikada nije uživo opsovao majku, oca, devojku...Ja bih iščupao jezik, nikad ne bih opsovao nekome familiju. To su ovi današnji muškarci, uđu u rijaliti, a živi kod mame i tate u dečijoj sobi. Druže, on psuje mrtve ljude! Zamisli to, kako se uopšte setiš psovke, da opsuješ nekoga ko je mrtav?!

Ono što je intresantno jeste, nažalost to, kada su dobili hipotetička pitanja da si se ti oglasio, oni su govorili mi smo Aneli psovali dete, ne njemu.

- Ja sam pre imao intervju sa jednim novinarom, ja sam bio ljut i u svađi i bila je tema, ja sam rekao da se odričem svega što je vezano za Ahmiće, mislio sam na njih kao porodicu, a nikada nisam rekao da se odričem deteta. Mi smo imali svađe, svađe i meni je mnogo ljudi pisalo da je bila sa ovim ili sa onim, pa isto vreme...Ja sam to tako rekao u afektu, svađi i ljutnji, gde sam se pokajao, ali rekao sam, nema nazad. Uvek ću stati iza Nore. Kome ja objašnjavam?! Kada sam video kako se ona ponaša kada se napije...Imali smo mi neke scene slične, ne želim to da komentarišem iz poštovanja prema njenoj porodici. Imali smo par situacija šta sam proveravao kod nje. Na primer, napije se i ne seća se da smo imali odnose, ne seća se. Ja sam mnogo toga govorio, možda nisam mnogo toga mislio, ali se nikada nisam odrekao Nore.

Što si onda tražio DNK analizu?

- Sramota me je što sam tražio. Nekada kada sedim i razmišljam i vidim onog Ivana Marinkovića, ja sam za njega gospodin, ali sam se ponašao kao Ivan Marinković u nekim situacijama. Stidim se sam sebe, ne mogu da verujem da sam takav i da sam se spustio na jedan takav nivo. Niko ne zna kako je to kada te svaki dan zove 50 novinara. U Lincu, čovek razmišlja tri puta da li i kako da mi priđe, iz poštovanja, a ovde svako uzme sebi za pravo da me razvlači kao žvaku. Nisam znao s tim da se nosim. Osramotio sam sebe i Staniju sto odsto s tim. Ja sam Staniju sve lagao u početku, hteo sam da dođem do nje, morao sam da se snađem da dođem do devojke. Nije ona devojka kriva. Moju mamu i mog oca su razvlačili, dobro, moj otac je oštar. Bolelo me je što neko nedužan mora da pati zbog mene, kao moja majka, Stanija, moja sestra, šta imaju oni s tim?! Ako nešto ne ide, druže, ja svoj put, ti svoj put. Uvek sam Aneli govorio da nađe muškarca sposobnog za sebe, ali i za dete, koji će da prihvati dete, da osetiš sigurnost!

Bila je jako raspoložena i srećna kada je čula da ste ti i Nora obnovili kontakt?

- Video sam, ali ona mora još mnogo toga da kaže, ona je govorila da je nešto meni gu*ala u zadnjicu, ja nisam izlazio iz stana! Bilo me je sramota, idem u prodavnicu, oni me promatraju, stid me je bilo da hodam.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić