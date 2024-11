Sprema se svadba sa Stanijom?! Asmin otkrio detalje za Pink.rs, pa otkrio kad će zakopati ratne sekire sa Aneli: Ako bude... (VIDEO)

Iskren do koske!

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Asminom Durdžićem, koji je ovom prilikom, na samom početku otkrio kako ljudi iz grada u kom živi, kao i njegovo okruženje, gleda na pomirenje sa Sitom Ahmić i njihovom porodicom.

- Ljudi koji me vole i žele mi dobro, kažu: "Svaka čast na tom potezu", ipak je to velika sramota za sve nas. Tuđi komentari me stvarno ne zanimaju - rekao je Asmin, a onda je otkrio da je on prošle godine verio Staniju Dobrojević, te i da nikada nisu raskidali veridbu:

- Ja sam nju verio prošle godine i nismo nikada raskidali veridbu. Ono kada je bila ljuta, blokira me na mesec dana - rekao je Asmin, a na pitanje da li se sprema svadba, kao i da nam otkrije neke detalje rekao je:

- Ako Bog da...Moram da se potrudim, mora Stanija da iznese detalje, njoj sam prepustio da bira, a ja sam preuzeo muški deo - rekao je Durdžić i otkrio kada se poslednji put čuo sa ćerkicom Norom:

Sa Norom sam se čuo prošle nedelje, pošto Sitina mala ima temperaturu, pa je ostala Nora kod Grofice, da ne bi dobila i ona temperaturu, ali ćemo se čuti kroz koji dan.

Protekle sezone, prvi susret Aneli i Asmina protekao je veoma burno i žestoko, a mi smo ga upitali šta bi sada rekao Aneli da može.

- To sve zavisi od nje kako bi postupila...Stvarno ne znam kako bi postupila, sve što je rekla i uradila za mene nisam očekivao i jako sam povređen i iznenađen, ne mogu da je procenim...Postavio bih joj par pitanja to što je pričala za mene za gej i to, ako iskreno odgovori na ta pitanja i izvini se, možemo da zakopamo ratne sekire.

O čemu je još govorio u intervjuu, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić