Nije mi sad lakše: Terza progovorio o svojim osećanjima nakon razgovora sa Milicom, pa žestoko zaratio sa Urošem! (VIDEO)

U glavi mu je haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala prvo će postavljati pitanja Borislavu Terziću Terzi.

- Kako se osećaš nakon razgovora sa Milicom - pitao je Darko.

- Bio sam šokiran kad sam video da na ekranu piše Comara. Nisam ni stigao ništa da je pitam, jer je počela sa uvredama, ali ima pravo. Najviše sam razmišljao o tome što je rekla da beba nije dobro i da pije neke lekove - odgovorio je Terza.

- Da li se osećaš rasterećenije - pitao je Tanasijević.

- Nisam se rasteretio. Rekao sam da sam se lakše osećao, kad sam se isplakao u utorak. Nije mi sad lakše, stalno razmišljam o tome što mi je rekla.

- Šta si ti zaključio iz razgovora - pitao je Darko.

- Oseća se taj bes - odgovorio je Bora.

- Kako komentarišeš to što je Sofijina majka prijavila Milicu policiji - upitao je Darko.

- Ne znam pozadinu, ali verovatno su pale neke teške uvrede, pa je žena želela da zaštiti ćerku.

- Šta te je tačno pogodili tu - upitao je Tanasijević.

- Šokiran sam celom situacijom žao mi je što je neko došao u tu situaciju da ide u policiju. Znam kakva je Milica, ko zna kakve su tu uvrede pale i šta je kačila - kazao je Terza.

- Mnogi su šokirani time što si stao na Sofijinu stranu, a ne Miličnu - rekao je Darko.

- Zašto, jer sam skočio na Uroša? On je mali g*vnar, on je kao Miličin drugar. Može da komentariše, ali ne da me provocira - rekao je Terzić.

- Toliko te je sramota razgovora sa Milicom, pa si odmah otišao u hotel sa Sofijom. Ja sam njen prijatelj, naravno da ću da je branim - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković