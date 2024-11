Zbog nje će se distancirati od Gastoza: Anđela najavila promene kod nje i Nenada u vezi, a evo šta joj smeta (VIDEO)

Progovorila o svemu!

Anđela Đuričić je nakon Nenada MArinkovića Gastoza progovorila o njihovom odnosu:

- Više sam mislila da treba da prođe neko vreme da se mi upoznamo, jer se mi poznajemo samo dva meseca-. MEni je bitno da su ljudi koji su mi bitni srećni, ne prija mi da ih neko omalovažava. JA to ne mogu, ali verujem da je to iskustvo i vreme koje će se srediti. Ja sam rekla da mi smetaju ti njjegovi nepromišljeni momenti, ali oboje se trrudimo da se sve sredi-

Anđela je nakon toga progovorila od odnosz Gastpza i Keti:

- Ne bi mi prijalo da se to dešava, ja moram da kažem da je intima da kada ljudi koji su nisu u vezi tako sede blisko i tako se ponašaju, meni to nema poente. Meni to zaista može da smeta, ali verujem njemu - rekla je Anđela pa je ustala KEti:

- NAš odnos je takav kakav je već ti meseca. To se neće ponavljati više, jer kao što je Anđela rekla to može da smeta, ja se distanciram zbog trećeg lica, a ako Anđeli smeta, a ja nisam sve sna toga, ja se sklanjamzbog njih. JA sam tu za sve što im treba, oni su meni presimpatični i mnogo dragi. Gastoza gledam kao mlađeg brata

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.P.