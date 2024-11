Devojka ti pije lekove i ide po policijskim stanicama: Anđela skočila kao oparena na Terzinu provokaciju Gastoza, pa ga vratila na fabričko! (VIDEO)

Nemilosrdna je!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala postavljao je pitanja Borislavu Terziću Terzi.

- Kako komentarišeš što je Gastoz rekao da si blam - pitao je Darko.

- Ja sam pokazao kakav sam muškarac. Ja sam takav momak, nisam p*čkica - rekao je Terza.

- Rekao je da ne možeš da ga komentarišeš, jer si Tarzan - rekao je Darko.

- On glumi neku finoću, ali videćemo. On je Tarzan, dere se po kući. Njegovo ponašanje uopšte ne ide uz Anđelu, nije njen tip. Smatram da je to sve zbog naroda i rijalitija. Kao on brani Miljanu, glumi dobricu - rekao je Bora.

- Zanimljivo da si rekao da svi imaju identično mišljenje kao i ti, ali ne iznose

- Naravno, plaše se njihove podrške. Karić ima isto takvo mišljenje, ali se štedi i neće da ulazi u crveno. Gastoz nema m*da da mu odgovori - kazao je Terza.

- Isto kao što i svi misle da si ti katastrofa, ali ne govore, sem Uroša. Svi te mrze, ali ti nikad ne govore ništa. Da ti svi govore sve, bio bi u kanalu. Svi ti ćute, jer im se uvlačiš u d*pe - ubacila se Anđela.

- Ova je došla da se pere iz šestice - kazao je Terza.

- Devojka ti pije lekove i ide po policijskim stanicama - odbrusila je Anđela.

Autor: Iva Stanković