Uspeo sam da dođem do toga kako se stvarno osećam: Rajačić otvorio srce, progovorio o odnosu sa Jelenom, pa ocrnio Ivana! (VIDEO)

Ljubav je u vazduhu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Joca Novinar ispred Red portala postavljao je pitanja Urošu Rajačiću.

- Deluje mi da si pronašao neki svoj mir, šta je tu tako kliknulo - rekao je Joca.

- Kliknulo je pre nekog vremena, neke situacije su se rasplamsale, pa su stagnirale. Čim ja uhvatim sebe kako razmišljam kako se neko oseća i šta radi, to je to. Mislim da niko nije video to neko moje ponašanje. Nije mi samo bilo jasno zašto je ona to sve potiskivala - rekao je Rajačić.

- Koliko ti je drago što se ta priča nastavila - upitao je Joca.

- Neću uopšte da se vratim na to šta je bilo, naš odnos je krenuo 22. novembra. Jesam pogrešio za nju, mislim da ovo sad ima pravu težinu, jer sam uspeo da dođem do toga kako se stvarno osećam. Samo je bilo pitanje vremena kad bi došlo do ovoga - rekao je Uroš.

- Kako gledaš na Ivana sad - pitao je Joca.

- On je gotov, glumi nekog šmekera. Koristi Miljanu kao oružje, služi se žrtvama tih loših muškaraca - kazao je Uroš.

- Jelena, šta se to sve promenilo od prošlog puta prema Urošu - pitao je Joca.

- Bila sam toliko nepoverljiva, osećala sam da mi nije uzvraćeno i završila sam taj odnos. Želim da damo sad jedno drugom šansu, da se posle ne kajem što nisam da probala - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković