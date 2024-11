Pljušte teške provokacije: Žestok sukob Gastoza i Kadre izazvao muk u Eliti, ponovo otkopali ratne sekire! (VIDEO)

Mir nije dugo trajao!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najdvoličniju osobu. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Nikolu Grujiću Gruji.

- Sandra govori kako je samo drugarica sa Lukom, a juče kad je čula za Aneli samo nas je ispitivala. Danas mu nije dala da izađe iz garderobnera, čista ljubavna svađa. Ovde prikazuje jedno, a drugo u Odabranima. Treće mesto je Aca koji je ubeđivao Bakija da uradi Lukin zadatak i nominuje Peju - govorio je Gruja.

- Kadra, kako si sad mogao da zameriš što te je zvao na rođendan? Zameraš njemu što te je zvao na rođendan, iako ne pričate - rekao je Gastoz.

- Gde mi je obraz? Nisam kao ti - dodao je Kadra.

- Sad ću da ti kažem gde ti je. Ja sam te najstrašnije izvređao, očistio sam pile i dao tebi, gde ti je tu obraz bio? - nastavio je Gastoz.

- Čija je to hrana? Kako može da bude tvoja? Šta je ovde tvoje? - pitao je Elvin.

- Evo, ispalio sam se. On stvarno nije normalan - rekao je Gastoz.

- Ti ne vrediš nijedne pare. Svaki put kad te ovde navedem to uradim jer ne valjaš - govorio je Kadra.

- Ti si njega napao jer te zvao na rođendan i kažeš da je dvoličan, a uzeo si pile koje sam ja čistio. Ja sam budaletina koja poštuje tvoju veru i dao sam tebi. Ispao si p*der prema Bakiju, a ne prema meni. Ti gledaš gde je moj obraz, a gde je tvoj? - nastavio je Gastoz.

- Ti si mesec i po dana u vezi, a šta tražiš? Da li si rekao Anđeli ko je tvoj prvi izbor? Odabrani mu se digao k*rac i govorio je: "Sofija, šta radiš". Nikad nemoj da ideš na mene jer znaš da sam ja tvoja najveća konkurencija. Nećeš biti ni u prvih pet - pričao je Kadra.

- Ovo nije istina - dodala je Sofija.

- To stvarno nije istina, ne bih da zovem svedoke. Ja za sebe ne skačem, nego sam skočio za Bakija. Ti Kadro, nisi normalan. Hteo sam za Anđelu da te navedem, ali si mi sad otvorio vrata i još više ispao donji - pričao je Gastoz.

- Ti si tako lagan za navući, da imam malo volje preleteo bi ti preko ograde. Ja to mogu, ali neću jer mi treba da mi na kraju čestitaš. Uvek mi je bila želja da izgubiš od mene - dodao je Elvin Kadrić.

- Ja sad imam osećaj da te zagrlim. Sve dobro je tebi zapravo poraz i sam sebi si dvoličan. Treći primer mi je Keti, ona je toliko dvolična da to nije normalno. Luleta sam stavio u vatru, rekao sam da će duže da ne jede krem, nego što će ona izdržati bez Ace. Dvolična si kao zla para. Jednom je ovde pred svima meni uterala, a posle mi se izvinila i morala je da uradi to zbog Ace. Posle su se posvađali i opet je to rekla, dvolična je u mom slučaju, u Acinom nije - govorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić