Htela je da u CV-ju ima da je Ivanova žena: Marinkovićeva sestra otkrila šok detalje iz kuće u Dalmatinskoj: Kada sam ušla, krevet je bio... (VIDEO)

Odnos aktuelnih učesnika "Elite 8" i bivšeg bračnog para, Ivana Marinkovića i Jelene Marinković, intrigira mesecima unazad javnost, a sada se oglasila njegova sestra Teodora Marinković, sa šok detaljima.

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, Joca novinar i Stefan Milošević Panda u uživo emisiju uključili su rođenu sestru Ivana Marinkovića, Teodoru Marinković, koja je otkrila brojne detalje odnosa Ivana i Jelene Marinković.

Da li je nepravda ono što mu Jelena radi sa Rajačićem ili na neke lažne vesti koje učesnici plasiraju?

- Upravo to, oba. Jelena toliko izmišlja laži da to nema kraja, ne znam kada će stati sa svojim lažima. Recimo, njena kompletna žalba na brak ispada kao da je ona bila mučenica, a uživala je, imala je sve privilegije. Ivan će sve dati. Ivan je njoj obezbedio specijalne obroke dok je bio u rijalitiju, svakog dana je dobijala. Ja sam 2022. godine redovno boravila kod njih, svedok sam svega, svedok sam njenog izvoljevanja, bukvalno: "Hoću novu kosu, hoću nove čizme, novu jaknu". Na primer, ona insistira na neko ovseno ili ječmeno mleko, koje je skupo. Laže da nije hteo da potpiše razvod. On je jasno rekao: "Jesi me prevarila? Idi podnesi podnesak, plati ti, ti si me prevarila".

Šta misliš, koliko je Ivan do sada uložio u Jelenu?

Nemam takvu informaciju, ali je ona njemu naručivala stvari koje mu nisu bile potrebne, ludeo je zbog toga. Ona samo klikće na internetu, živi nerealan život. On je ispunjavao njene sve hirove. Ona se prvo spanđala sa drugim učesnikom, zašto i kako su oni raskinuli, ona se prešaltala na Ivana. Ja ću sebi dati svoju slboodu da kažem da sumnjam u njene iskrene emocije prema njemu. Mislim da je želela da u životnom CV-iju ima napisano da je udata, ali i udata za Ivana Marinkovića, bivšeg muža Goce Tržan. Imala je tužbu za nasilje sa onim makazama, čekala je lepo ulazak u "Zadrugu" da je on oslobodi prijave. Puna je krivičnih prijava, počevši od moje prve. Tri meseca pred ulazak u rijaliti se venčala.

Vratiću se na to što si rekla, svi mediji su to ispratili, makazama ga je napala. Šta je sa tim bilo?

- Taj proces je trajao i to se završilo pred ulazak u sedmu sezonu. Pravnik je jedan podneo, ja sam razumela da je tužba podnesena. Kada sam krenula sa šaltera, dali su mi još jedan broj, da zapišem još jedan broj jer ju je i država tužila po službenoj dužnosti. Moj brat je imao encefalitis, ona ga je šutirala onako profesionalno, samo mu iz očiju nije išla krv. Ja nisam znala da su oni imali frke u Dalmatinskoj, ona je to vešto krila. Živeli su od Ivanovog novca, ona ništa nije radila. Ja koliko sam čula radila je šest meseci, završila je u novembru šeste sezone.

Jelena će, u prevodu, sve što zaradi, otplaćivati sve te tužbe?

- Da, sad iz ove sezone je po službenoj dužnosti i da hoće Ivan, ne može da povuče. Neka ima para, neka plati, mada pare ništa ne znače, bitno je zdravlje, ali je ona opasna po život.

Prokomentariši nam taj njihov...Pred kraj sezone se desilo sa Rajačićem, tokom "Narod pita" su ratovali, a onda su se pomirili pred ulazak u ovu sezonu. Kako ti to sve komentarišeš?

- Raskomplikovalo se sve, jer je ovo Ivanu rasterećenje. On se njoj nije vraćao, zna kakva je Jelena. Videli smo šta je Jelena sposobna da uradi i šta je radila kada su Ivan i Aleksandra bili u izolaciji. Ona je sujetna i ne može da podnese da je Ivan sa nekom drugom osobom u nekom odnosu...Ne može da vidi da je on srećan, ona je ljubomorna, sujetna i isfrustrirana žena kojoj ne znam šta može da pomogne.

Kako onda i ona zamišlja to, praktično se ponaša kao da je on njeno vlasništvo, je l'?

- Šta da kažem osim da to nije normalno, ja to ne razumem. I ova veza sa ovim Urošem, ona je nesposobna...Ima i toga da tera inat, ali ne može da funkcioniše sama, ona mora da ima nekog pored sebe. Ona pre šest godina nije znala da napravi sendvič, Ivan joj je pravio obroke.

Teodora, Ivanova sestra, u uključenju otkrila je i kako se slagala sa Jelenom. Letos je pričala kako nije išao kod roditelja na groblje. Kada su se selili u Dalmatinsku, videla sam iskrenu želju u Ivanu da upoznam nju i da dođem. Mene je zvao na slavu, rekla sam da obeleže sami. Došao je 2.februar, godišnjica naše bake, pitala sam ga da ide sa mnom, on je rekao da hoće. Pitao me je posle groblja da svratim kod njih, meni je bilo glupo da odbijam peti put, tako da sam upoznala Jelenu kada sam bila sa Ivanom na groblju...Nisam prisustvovala scenama, ali mi je Ivan pisao poruke, ja sam rekla da mora da ozbiljno porazgovara sa njom, on mi je rekao: "Doro, nije ona ti". On mi se žalio na njenu megalomaniju. Čula sam da je i tamo razvaljivala. Nije mi bilo jasno što su menjali vrata, ali zapravo je ona tamo razbijala prozore...Otišla sam drugi dan kada je sada počela Elita, ne želim da zalazim u taj intimni deo, krevet je bio razvučen u dnevnoj sobi. Krevet se taj nije razvlačio, ali tu je klima. Videla sam i tri šolje od kafe, jedna je njgova, tu je bio i kum Gera, njena je bila jedna. Tražimo zeleno svetlo od Ivana, postoji mnogo dokaza. Ja ću se usuditi iako Ivan nije tražio, postoji poslednji dan poruka gde Jelena piše: "Volim te". Imam utisak da se nikada više i jače nisu ukućani pojedini okomili kao lešinari na njega. Govore mu da je lečen alkoholičar, pa znate šta? Bolje i lečen, nego bilo šta.

Šta misliš o Aleksandri Nikolić?

- Ovo što je Milena Kačavenda rekla u pušionici za decu, to je rekla na konto Aneli i Aleksandre, nema veze što je iskoristila Ivana, naravno da će pametnog da iskoristi. Htela je da vidi svoje dete... Aleksandra se tako probudila i što je više napadaju, budi se u njoj da se brani, a Ivan joj daje vetar u leđa, čak i kroz kritiku. On je i dalje uz nju...Volela bih da se sada bar druže, da bar budu podrška jedno drugom. Aleksandra je dobar čovek, žao mi je što su se i na nju obrušili.

Miljana i Bebica su juče imali intenzivan dan, hoćeš da nam to prokomentarišeš?

- Bebica, promenio je stav prema Ivanu, priklonio se prema drugoj osobi, tako da, koliko god grubo značilo, eto mu nazad, nek mu Miljana vrati. Miljana je promenljiva isto, neću da govorim ono što je za sebe govorila, verovatno mu se sveti.

Autor: Pink.rs