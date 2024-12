Nazvala sam je folirantom: Miljana priznala da je promenila mišljenje o Eni, pa joj ponudila predlog koji ne nudi svakom! (VIDEO)

Miksi je zgotivila!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Večeras će učesnici birati da li će u izolaciju poslati Enu Čolić ili Jovana Pejića Peju. Miljana Kulić sledeća nominuje.

- Menjala sam mišljenje o Eni u hodu. Nazvala sam je folirantom, jer sam videla neke njene postupke. Razuverila me je, ipak je totalno suprotno. Peja me je danas jurio tortom, ja ne jedem slatko, hvala njihovoj podršci. Enu gotivim, ona je dete u duši, kao i ja. Preslatki su i zanimljivi, volim kad su ovako u ljubavi. Peja je jako zadrt, povučem i tih. Ena je živa vatra, zato i dolazi do sukoba. Mislim da su sad stekli poverenje jedno u drugo. Ena je žena za sva vremena - rekla je Miljana.

- Da li misliš da će njihova veza opstati - pitala je Ivana.

- Ne verujem u rijaliti ljubav, ali želim im od srca da opstanu. Ena je puna pozitivne energije, smanjila je konflikte. Ja bih da provodimo vreme zajedno, ako si za, Ena. Ostavljam Peju, a šaljem Enu - rekla je Kulićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković