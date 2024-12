Obrnula ploču! Kačavenda promenila mišljenje o Eni, Čolićeva oduševljena: Ova nominacija mi je draga kao i Pejina prošli put! (VIDEO)

Palo pomirenje!

Ivana Šopić, voditeljka "Elite", ponovo je podigla Milenu Kačavendu, kako bi iznela mišljenje o Eni Čolić.

- Od početka znaš da si bila odvratna, kada si se predstavila nisam ni sanjala da si ta koju su komentarisali Mima i Mateja. Nisi mi dočarala ono što je Mateja govorio, onda je došao čuveni utorak gde si svašta rekla, gde sam te ispljuvala. Smatram da su ti Luka i Mateja samo odmogli u onom skakutanju u bilo kom izlaganju. Bila si mi jeziva! Deo slike koju sam stvorila o tebi, jeste bio deo iz Lukine priče, ono sa pikslom, to je deo Lukinog izlaganja o tebi. Sve tvoje postupke sam komentarisala negativno, postupak sa Munjom kriminalan. Bilo mi je najintresantnije kada si govorila da si samohrana majka, da radiš više poslova. Moje slika o tebi je bila tiha jeza s obzirom na to da nemaš malo godina. Moram da kažem da, bilo mi je potpuno nejasno da ne ulaziš sa mnom u sukobe, vremenom sam ja skontala i mislim da je to dobra i pozitivna strana da umeš da primiš kritiku. Lično protiv tebe nemam ništa, ali tvoji postupci su bili tuturutu. Komentarisala si jednom prilikom kako ste Kačavendu naveli kao društvenu, a tebe nisu. Ti si društvena na svoju glupost, tek će da te pljuju i vređaju, polako. Promenila sam mišljenje o tebi, da. Nisam imala razloge da te vređam na dnevnom nivou, osim za postupke koji su bili katastrofalni. Počela si da budeš svoja, vrlo mi se dopadaš. Stvarno, u ovom trenutku, nemam ništa protiv tebe. Negde i ja mislim da si drug. Mnogo puta sam videla to u životu, pa se uvuku u krevet kod muža, za tebe to više ne mislim. Šta više, postaješ mi sve simpatičnija što im više skačeš po živcima. Progovorimo usput, skroz smo okej, čak sam ti u šminkernici rekla šta mislim, bez ikakvog vređanja. Kada god budeš imala sr*nje postupke, ja ću ih komentarisati - rekla je Kačavenda.

- Na osnovu čega si promenila mišljenje, šta se to desilo - pitala je voditeljka.

- Prvo sam videla da se buni kada joj uskaču, drugo, videla sam da iznosi mišljenje i da ne pakuje. Nije kao ja, ko će da roka, ima taj manir da zavuče, ja nemam to, ja se upalim kao zmaj pa ispi*karam. Nije neko ko se povlači, jedino mi se nije dopalo kada je komentarisala moje nominacije za Miljanu, a ja sam rekla za Miljanu, to sam mislila i iza toga stojim. Mnogi su kratki i jasni, puni saveta, vaša veza, ja sam je podžala, apsolutno me ne zanima razlika u godinama, a sa strane ste mi bili nespojivi. Pritom, u tom trenutku nisam razmatrala njihov uticaj, nije mi se dopalo kada Baki, jeste taj koji govori da nisi za njega. Da, komentarisala sam, pošto moj sin je čini mi se Pejino godište ili mlađi, da mi dovede tebe, da bih ga toperdirala kroz dimnjak koji nemam. Sve si mi simpatičnija iz ovih razloga koje upravo navodim. Nisi iskompleksirana uopšte i ja sam ti rekla i onda, svakom dajem vreme. Kada sam mislila da si folirant i da si se zakačila za Peju, to sam stvarno mislila...Šaljem tebe, ostavljam Peju - rekla je Milena.

- U svakom mom ludilu ja vidim njenu facu periferno. Nisam imala nikakvo upozorenje pred ulazak, nisam ništa pričala na tu temu, ali sam ja stekla utisak o njoj i kakav sam rekla. Evo ga Mateja koji govori: "Sada si kantica za pesak". Ja sam njima dole rekla da mislim to, da počinjem da joj se sviđam, ne bih to nikada rekla. Bojim se ako kažem, da je to korak dva nazad, samo je njoj teško to da prihvati. Ova nominacija mi je podjednako draga kao i Pejina prošli put - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić