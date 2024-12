U novom izdanju emisije Rijaliti rešetanje, voditelj Joca Novinar je razgovarao sa ocem aktuelnog učesnika Elite Stefana Karića, Osmanom Karićem.

Na samom startu emisije Osman je govorio o učešću svoga sina u Eliti:

- Stefan mi je za sada super, iako uvek brinem za njega. Iskreno lepo on komentariše, ne bih ja još uvek davao gas sa komentarima, a on to lepo radi - rekao je Osman kada im se pridružila Ermina Pašović.

Nakon toga Osman je otkrio kako gleda na sukob Stefana i Nenada Marinkovića Gastoza:

- Ja znam da on gotivi Gastoza, ali mu nešto ne prija, e sada Stefan mora da shvati da je Gastoz i rijaliti igrač. Videli smo svi da Stefanu ne odgovara prozivka Gastoza na račun Bože, taj odnos sa Keti koja ima dečka, verujem da će se oni družiti nakon rijaltija. - rekao je Osman pa dodao:

- Meni je Gastoz to što jeste, ja o njemu imam veoma dobro mišljenje.

Osmana je potom otkrio da u Eliti nema nijedna devojka koja bi se svidela Stefanu da nema devojku:

- Iskreno nijedna se njemu ne bi svidela, ja bih morao od dve, ili tri da napravim neku za njega. Jesu lepe i Aneli i Sofija, ali Sofija namazana, nema emocija ni prema kome, pogotovo ne prema Terzi.

Autor: N.B.