On je nula od čoveka: Osman otkrio kako gleda na sukob Aneli i Stefana, pa opleo po Ivanu Marinkoviću (VIDEO)

U novom izdanju emisije Rijaliti rešetanje, voditelj Joca Novinar je razgovarao sa ocem aktuelnog učesnika Elite Stefana Karića, Osmanom Karićem.

U toku emisije Osman je nakon toga otkrio kako gleda na sukob Aneli i Stefana:

- Ja moram da kažem da je Stefan rekao ono Aneli zbog Lepog Miće - rekao je Osman pa je Ermina dodala:

- Lepi Mića se isfolirao da mu je pozlilo zbog Aneli, a pozlilo mu je zbog Đedovića. Stefan je to rekao zbog Miće, ali nije on to mislio, bio je samo besan, i to je rekao u žargonu - rekla je Ermina pa je nakon toga Osman rekao šta misli o Siti Ahmić:

- Ja sam gospodin, a ona je dama, a to je rijaliti, svađamo se svi..

Nakon toga je Osman rekao da ga Ivan Marinković razočarao:

- Branio sam ga prošle godine, a on je napao mog sina, jeste on dobar igrač, ali je nula od čoveka - rekao je Osman.

Autor: N.Brajović