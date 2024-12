Ova dramaturgija može sa tvojim drugom: Keti zarežala na Acu, on po svaku cenu traži da otpiše Gastoza! (VIDEO)

Žestoka svađa bivšeg para!

Aleksandar Anđelin i Katarina Samardžić Keti pokušali su da reše probleme koje imaju zbog njenog prijateljstva sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali im nije polazilo za rukom da nađu zajednički jezik.

- Ja ne želim da se vukljamo po ceo dan i da se izuljemo, neću da budemo par koji su izolovani kao Nenad i Teodora - govorila je Keti.

- Pored sa najgorim parom. Da li smatraš da je njihov odnos normalan? - pitao je Aca.

- Zašto moramo da sedimo zajedno? - pitala je Keti.

- Nećemo biti zajedno, ovo što razgovaraš sa mnom je čista manipulacija. Tebe zbig tvog drugara nazivaju k*rvom, a ništa ne radiš po pitanju toga. Što ne uradiš nešto? Pitaš kako dete gleda na naš odnos, a ne pitap se kako gleda što kažu da je mama k*rva. Ti bežiš od istine, tebi odgovara Gastoz - rekao je on.

- Ovde samo ti pričaš, slušaš me selektivno. Ti pričaš preko mene, užasno me to nervira. Šta hoćeš da ti kažem? Stalo mi je do tebe! Je l' problem što to ne pokazujem ostalima - vikala je Keti.

- Ne pokazuješ nijednim gestom. Ova dramaturgija može sa tvojim drugom - odbrusio je Aca.

- Šta ti smeta u odnosu mom sa Gastozom? - uptiala je Keti.

- Sve. Sumnjao sam da ti se Gastoz sviđa, 40% mi je da si fascinirana njim. Moj mozak ne prihvata da je neko sa 40 godina fasciniran. Drugih 40% mi je da to radiš zbog rijalitija i da ti je bitno da se provlačiš kroz kadar sa njim. Ti se onda druži i nastavi sa njim - govorio je Aca.

- Ja njega gledam kao normalca. Kako znaš kakav je moj odnos sa njim? Valjda moj prijatelj treba da postane tvoj? - pitala je Keti.

- On nikad ne može da bude moj prijatelj, pogotovo dok me bocka. On je sinoćkroz Pejinu nominaciju provukao tebe i mene. Jedino što mu je zamerio je što je Peja skočio da odbrani mene - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić