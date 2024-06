NOVI RAT MIONE I ŠA: Reper njenu porodicu neće da vidi ni na mapi, nastao HAOS! (VIDEO)

Nastala žestoka svađa, na ivici raskida!

Miljana Kulić u svojoj radio-emisiji "Mikseta" ugostila je Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović.

- Miona, počela si da se sunčaš, kod jezera, a ne kod bazena? Još malo, pa adio amore - rekla je Miljana.

- Još malo pa na more, u pravu si - rekla je Jovanovićeva, a onda je Ša priznao zašto se plaši njihovog raskida.

- Sumnje su opravdane, voleo bih da to isključim. Svaka moja reakcija je opravdana, prenaglašene su i to nije za pohvalu, ali su iskrene. Miona jeste bolja prema meni, ali je imala neku izjavu koja me je zbunila.

- Kad bi mogla da vratiš vreme unazad da li bi ušla sa njim u ljubavni odnos ili bi ostala na drugarskom odnosu? Da li se kaješ što nisi prišla Stanislavu - pitala je Miljana.

- Ušla bih, ne kajem se ni zbog čega u životu. Tako je trebalo da bude. Postoje stvari zbog kojih se kajem. Stojim iza svega što sam rekla za Stanislava, nema potrebe da ponavljam i ne želim - poručila je ona.

Ša je nakon toga rekao da nema nameru da priđe Mioninoj porodici, ako ih sretne u superfinalnoj noći.

- Ovo su sve samo izgovori i svim gledaocima. Ja nisam srećan, dokle god priča da ima kajanje za bivšeg dečka. Ovo je blam - rekao je Ša.

- On bi izgoreo kad bih ja rekla stvari koje je on rekao. Ksa vidim da - dodala je Miona.

- Moj ćale je regovsao na vređanje od šest meseci njenih roditelja. Ona nikad nije rekla da prestanu. Ja više neću da dopuštam laži. Ja sam čist - vikao je Ša.

- I ja isto. Šta znači kad on meni kaže da neće da me ostavi da ne budem žrtva? On znači da hoće da me ostavi, ali neće da bude najgori - govorila je Miona.

- To sam rekao jer bi svako normalan otišao od nje, a ja je volim. Ona kaže da se kaje, pa cela nacija je zbog toga u šoku - dodao je reper.

- Mama, tata, ako možete ne obračajte se Aleksićima, neka Kiza sad piše. Posle ćemo da vidim ko je gore pisao. Moj momak priča da vršimo teror, nema potrebe njega kao personu. Volim vas - dodala je Miona i napustila emisiju.

Autor: A. N.