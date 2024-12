Pusti me da se svađam sa njim: Aca ne krije koliko ne podnosi Gastoza, Keti bacila crv sumnje na njihovo prijateljstvo (VIDEO)

Nije joj jasno zašto Gastoz ima potrebu da je brani!

Aleksandar Anđelić i Katarina Samardžić Keti nastavili su da se svađaju zbog Nenada Marinkovića Gastoza, koji je najveći problem u njihovom odnosu.

- Ja sam razgovarala sa njim i rekla sam mu da to ne radi - rekla je Keti.

- Njega boli k*rac, tera ovde rijaliti. Njemu je samo stalo do Anđele jer mu je devojka, boli ga briga za sve. Mi ne gledamo isto na neke stvari. Ja imam potvrdu da ne grešim u mojim stavovima, a i da grešim neću da ih menjam sa 35 godina, ti nemaš stav ni prema jednoj situaciji. Poenta je da ti ne smeš da ustaneš da me zaštitiš od tvog najboljeg druga, pusti me onda da se svađam sa njim - govorio je Aca.

- Pa svađaj se. Ja sve vreme stojim između vas dvojice, zašto to moram? - upitala je Keti.

- On za svaku pitnje mora da priča umesto tebe, pun mi ga je bre k*rac. Šta on ima da priča o tvojoj i mojoj temi? Je l' neko od mojih drugova priča? Kritikiju tebe, a on priča. Pun mi ga je k*rac. Neka pusti da rešimo šta ti i ja imamo i da ti dođeš do izražaja, jer te mi tri meseca nismo čuli. Ti si ostala nedorečena jer on stalno ustaje. Ne možemo da budemo u vezi sve dok on ne bude skakutao. Ja sam u vezi sa tobom i sa njim. Boli me k*rac za njega, ko je on meni u životu? Boli me k*rac. Zamisli kad god pričamo da Peja priča za mene - nastavio je Aca.

- Razumem šta ti smeta i to će da se promeni. Da li ćete ikad moći da sednete i popričate? Ja smatram da je to normalno, ja sa Pejom to mogu jer mi znači da ti budeš srežan - pričala je ona.

- Mogu da ga poštujem samo kao tvog druga. To ako ne prestane nema ništa - poručio je Anđelić.

- Ja sam pričala sa tim, ne znam što on to radi - rekla je Keti.

- Zato što ga boli k*rac za sve osim za Anđelu. Ne ulazim u to kakva im je veza, neka se vole - dodao je Aca.

- On je uvek navodio vodu na tvoju vodenicu i govorio je da mu je drago da budemo zajedno, a ti navodiš kao da je on loš policajac. Tebi je on problem, nije meni - govorilka je Keti.

- Nije on, ti si problem. Ja hoću da ti skočiš i da me napljuješ, a ne da moram da pričam sa tvojim drugom. Hoću da mi ga uoošte više ne spominješ - rekao je Anđelić.

