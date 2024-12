Dala po gasu: Milica pokušava da izvuče od Dače zašto su Sofija i on slagali da se poznaju (VIDEO)

Nije joj jasno!

Milica Veličković pokušavala je da sazna od Dače Virijevića zbog čega su on i Sofija Janićijević slagali da se poznaju još pre "Elite".

- Mi nismo slagali, rekli smo da se znamo iz karantina - rekao je Dačo.

- Kako si rekao da znaš njenu majku? - pitala je Milica.

- To smo se sprdali - dodao je Dačo.

- Ljudi ne slušaju, on je na početku rekao da se ne znaju - umešao se Bebica.

- Ja sam sedeo sa njima, branili su me. Ti moju poentu ne razumeš - govorio je Dačo.

- Ja tebe neću da savetujem kako ti da učestvuješ. Ti kad si čuo da me je f*ksina majka prijavila ustala je isfolirana, a izašao klip kako sa NN-om priča da joj je majka luda. Izgasirala je budalu, on rekao da zna njenu majku i da ona nije takva. Naravno da on to ne zna, nego laže. Čemu laž? Što si se mešao? - pričala je Veličkovićeva.

- Nisam se dodvoravao - rekao je on.

Autor: A. Nikolić