Anđela brutalno urnisala Terzu: Najavila žestok rat sa njim, pa otkrila da je od Gastoza dobila nove zamerke! (VIDEO)

Više neće da ćuti o njegovoj situaciji!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Anđelom Đuričić. Ona je na samom početku otkrila kako se oseća u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Nasmejana si i raspoložena, šta utiče na tebe? - pitao je Darko.

- Ko ne bi bio kad sam zadovoljna, vidi se na mom licu. Sve je u najboljem redu i stvarno je tako - rekla je Anđela.

- On se malo požalio da mu ne pružaš pažnju u meri koju on očekuje - dodao je Darko Tanasijević.

- To mi je juče zamerio i ne mogu da kažem da nije u pravu. Imala sam virus, bila sam loše i poklopilo se sa njegovim osećajem. Slažem se da treba više vremena da mu posvetim. Ja ću da se potrudim da to bude tako, ne mogu da ne priznam kad je u pravu. Kad te neko toliko pruža pažnj osladiti se, pa voliš da uživaš u tome. Moraću malo da pojačam, oslonila sam se da je on taj koji to radi, ali pojačaću gas - govorila je Anđela.

- Nervirala si se zbog njegovih međuljudskih odnos, rekla si da nećeš da se nerviraš, ali nisi izdržala i morala si da ga braniš od Terze - rekao je Darko.

- Samo sam skočila i hvala Bogu ništa mi nije rekao. On je rekao kako devojku poput mene ne zaslužuje takav dečko. Ja sam to rekla pre sedam dana to je sujete na Gastoza. Ne može da ga podnese i nije jedini - govorila je Anđela.

- Da li veruješ Terzi koji kaže da Karić ima isto mišljenje, samo ga kaže na upakovan način? - pitao je voditelj.

- Smatram da Stefan nema razlog da bude sujetan na Gastoza kao što ima Terza. Ja sam to govorila na suptilan način. Terza je ispao kontradiktoran, ali meni to ne smeta neka kaže šta hoće. Ja stvarno mislim da je on moj najbolji izbor i toliko sam sigurna u njega. Možda to ne iskazujem, ali sam toliko sigurna i puna emocija, da nije kao ranije grlim, mazim i ponavljam da volim. Sad to iskazujem na drugačiji način. Imala sam ja to i ranije, samo iskazujem na zdraviji način emocije prema njemu. On je u meni probudio nešto novo - govorila je Anđela.

- Sofija meni stvarno nije rekla nijednu lošu reč i ne mogu da je komentarišem zbog moje prethodne situacije, ali Terzu... Pa ja nisam prevarila svoju trudnu devojku, pa kad su rekli "Šta je verenica od 10 dana?". Ja nisam imala trudnu ženu i nisam nikog prevarila. Od sad ću njega stalno da komentarišem. Njemu je sad kao posle poziva lakše da se pomiri sa Sofijom - govirla je Anđela.

- Šta je tačno lakše posle poziva? - upitao je Darko.

- Ima pravo što ga je izvređala. Čuo je katastrofalne stvari, kako je Sofijina majka nju prijavila i druga najgora stvar da pije lekove. On kao da se olakšao posle toga, ne kuka, skoro se pomirio sa Sofijom. Šta je on mislio? Njemu od tog trenutka kao da je sve ravno, super i krenulo ja na bolje. Dobio je i elan da se svađa. Tasj poziv je valjda trebao da promeni neke stvari. Pričao je da se kaje, a posle poziva sve u najboljem redu - nastavila je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić