Sija od zaljubljenosti: Jelena priznala koliko joj je lepo sa Urošem, otkrila kakve tajne signale joj šalje Ivan (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Jelenom Ilić, koja je na samom početku govorila o svojoj vezi sa Urošem Rajačićem.

- Bukvalno se nismo odvojili ovih dana, ali me nije uverio u sve i nisam sigurna. Muka mi je da pričam koliko mi je potrebno da steknem poverenje. Neko sa strane da se pojavio ne bih mogla da stekenm emocije, to je samo moglo sa Urošem jer su to stare emocije koje se nisu ugasile. Ja nemam njemu šta da zameram, sve smo rešili milion puta. Realno mislim da ja kao žena u malo ozbiljnijim godinama neke stvari sebi nisam smela da dozvolim, tako da više imam sama sebi da zamerim. Meni se dopada sve što on kaže, volim da slušam kad komentariše i jako mi se dopada. Predložio je da odnos počne u 22. i ja sam to prihvatila - govorila je Jelena.

- Da li ti je lepo? - pitao je Darko.

- Da, ne bih volela da pričamo o stvarime koje su bile i kad bismo krenuli u raspravu izbegavam to. Sad je vreme da uživamo i da se posvetimo jedno drugom, a kasnije ako mora da se raspravlja i dođe do svađa okej. Meni je stvarno toga preko glave i hvata me panika kad vidim da može da dođe do svađe. Meni je dosta svađanja. Odnos sa Ivanom je dosta uticao na mene, napunila sam se negativne energije. Negativna otkako se probudiš, ja volim da pričam otkako se probudim, pijem kafu, pa šta ako smo ovde je l' ne može da mi bude lepo? Ovde lepo može da se druži i da se lepo provodi vreme. Želim da sve negatvino što se nalazi u meni iščezne. Lepo mi je sa Urošem i verovatno sam pozitivnija pa to ljudi prepoznaju - odgovrila je ona.

- Ivan kaže da ne komentariše, ali dobaci za stolom - dodao je voditelj.

- Tako je bilo i u petak, bile su provokacije. Ja ne komentarišem kad su on i Aleksandra tema, ja bukvalno ne bih davala na značaju. Ona je rekla: "Možda sam ga spasila bolesnice", a onda se žali na duševni bol. Njih dvoje jako provociraju, Ivan je bio pijan, povukao je i osmesima su pokušavali da izazovu nešto. On je u petak naručio pesmu kod Miljane "Ludilo moje". Kad smo bili dobri rekao mi je da je posvećena meni i da svaki put kad je čuje misli na mene - otkrila je Ilićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić