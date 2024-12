KADAR NEVERA! Terzu zanimalo samo jedno da sazna od TRUDNE Milice, ona ga postavila na mesto! (VIDEO)

Rešeta kao da sutra ne postoji!

Milica Veličković rešila je da konačno progovorio o svom bolu koji je prolazila dok je preko malih ekrana gledala Borislava Terziću Terzu i Sofije Janićijević, te je skinula rukavice i sasula im sve u lice.

- Ne mogu sada da pričam - rekao je Terza.

- Molim vas nemojte ove lažne suze, žao mi je šti nisam poslušala Ivana koji mi je rekao da mi ne treba ovaj retard. Stefane imaš li neko pitanje? - upitala je Milica.

- Šta si rekla da ti se ne javljaju njegovi roditelji? - upitao je Bebica.

- Ne javljaju mi se od početka muvanja sa Sofijom, to je vama predstavljeno da sam ja ostavljena, pa su se oni ljubili. Naravno da ne, mnogo je tu stvari bilo ranije, ako mi neko kaže da mi nije ona kriva, nije, ali nije mi kriv ni on. Kriva sam sama sebi što sam bila sa ovim. Jako interesantno mi je što ova vernica nikad nije bila sa zauzetim muškarcem, ali dobro nije to sad bitno. Nisu me zvali njegovi roditelji, oni su uticali na to što im je sin NN. Nisu me zvali uopšte do kamate, ne znam šta se ovde dešava. Dolazili su mojoj babi i mami na kuću, ne znam o čemu je reč - rekla je Milica.

- Ajde kaži imena tih ljudi? - upitao je Terza.

- Ko si ti da meni odgovaraš? - upitala je Milica.

- Ko si ti ? - upitao je Terza.

- Ja sam ovde da postavljam pitanja, ne ti - rekla je Milica.

- Molim samo moje drugare da zovu ovo da reše - rekao je Terza.

- Što se tiče mog poziva, prvo sam rekla da nam nije dobro, drugo sam rekla za kamatu, a treće sam rekla za prijavu. Sofija se izgubila malo, ne zna ko je Meda rođak, Đedoviću je l' ti ne znaš svoje rođake? - upitala je Milica.

- Znam, kako ne znam - rekao je Đedović.

- Pa nečije majke ne znaju da imaju rođaka, pozdravile su vas podrške iz Tetova, one Terzine sa torte. Da, da ne zaboravim iskreno danas vam je mesečnica, ja sam najbolji poklon - rekla je Milica.

Autor: N.P.