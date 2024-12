Blam nad blamovima: Munja napao trudnu Milicu, Miljana zbog prozivki završila u suzama! (VIDEO)

Sramotno ponašanje!

Trudna Milica Veličković večeras je stigla u Belu kuću, a potrebu da joj se obrati dobila je Aleksandra Nikolić.

- Želim da se izvinim za morbidnu stvar koju sam rekla, nisam trebala i nije trebalo da mi to padne na pamet - rekla je ona.

- Ja sam mu rekla da bude spreman na to pre nego što je ušao. Aneli onako da se vređa dete, baš od nekoga ko čega žensko dete - dodala je Milica.

- Želim da se izvinim za prošlui sezonu i za svaku izgovorenu reč - poručila je Miljana Kulić.

- Neko je pričao o tvojim abortusima, komentarisao sam i pojani to - dodao je Bebica.

- Ja mogu da pričam da li sam imala ili ne, ali znate moj stav od prošle godine kad sam ostala trudna. Ta osoba koja je pričala je sa mnom išla na ultrazvuk. To je na osnovu Gastozovog pogleda, žao mi je što ne može da se tuži pogled. On vas loži da neće da bude sa Sofijom, ljubakaju se i imaju s*ksualne odnose, verovatno da bih ga prihvatila za oca. Ja im želim das zauvek ostanu zajedno i da takva dva monstruma zauvek budu zajedno i nikog ne povrede i ne unište život. Htela sam da kažem za Gastoza, Sofija je rekla da joj je Keti rekla. Neko se toliko lažno predstavio, toliko je blam. Munja sinoć kaže da jedine devojke koje zaj*bavaju momke su Sofija i Teodora, a onda Sofija kaže da se pravila da to nije čula. Neiskusni ljudi nisu svesni koliko se stvari čuju - govorila je Milica.

- Nisi ti došla ovde nas da postrojavaš - odbrusio je Munja.

- Bebice, moja podrška te obožava - poručila je Milica.

Autor: A. Nikolić