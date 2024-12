Ugasila mu svaku nadu: Milica stavila Terzi do znanja da čak ni preko suda neće videti dete, on ne zna šta ga je snašlo! (VIDEO)

Dotakao dno!

Milica Veličković saopštila je Borislavu Terziću Terzi da neće imati priliku da ikada vidi dete obzirom da je on NN otac, te je on dao sve od sebe da joj dokaže da će preko suda viđati dete.

- Šta je bilo bre? Šta skačete? - upitao je Terza.

- Ti i tvoj drugar se derete na trudnu devojku - rekla je Anđela.

- Ko se dere na nju? Idi u rehab pu*i ku*ac - rekao je Terza.

- Evo ja hoću, a šta ćeš ti - rekla je Anđela.

- Ovo napolju ispada top - rekla je Milica.

- Boli me du*e, sve si rekla - rekao je Terza.

- Naravno - rekla je Milica.

- Videćemo za to dete šta će biti - rekao je Terza.

- To dete? Šta kažeš bebo? Nije to tata, to je donor semene tečnosti - rekla je Milica.

- Ma super, ja ću videti dete preko suda - rekao je Terza.

- E da, moram da vas razočaram. Nema to veze sa sudom, kada ja priložim dokaze, on nema pravo da vidi dete niakda više. Mnogi ste se pravili pametni, ja gledam je l' su ovi svi završili neke univerzitete. Molim vas ljudi, zamisli da imaš klip kako kaže celu si me isp*skao. Gastozu su hteli mnogi da nametnu priču jer je Gastoz navodno jedini znao da ja imam abortus, a za trojke i četvorke što ga ona vrbuje da priča, zamisli to - rekla je Milica.

- Ovo je devojka koja je rekla da može da zaplače kad god hoće samo da se seti kera - rekla je Milica.

Autor: N.P.