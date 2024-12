Brani ljubavnicu, zato si doživotno NN: Milica unakazila Terzu, trese se Bela kuća od brutalnih prozivki! (VIDEO)

Od nemoći počeo da joj preti raskrinkavanjem!

Za vreme reklama Milica Veličković nije mogla da ostane imuna na Borislava Terzića Terzu, zbog čega mu je sve vreme dobacivala.

- Brani ljubavnicu, zato i nemaš dete. Zato si NN doživotno - vikala je Milica.

- Videćemo na sudu. Ti mali si završio - dodao je Terza.

- Janiče, jadni. Vi ste zaboravili da meni mozak radi 300 na sat, ovi što me ne znaju će tek da me upoznaju. Mene boli uvo za njen život. Ona je došla prvo rekla kako mu je rekla da je Ena rekla, pa je na osnovu Gastovog pogleda skapirao da sam ja abortirala. Da li zna kakve optužbe mi stavlja? Ko je rekao da sam ja dobra? Znaš kad može da se opere preko mene? Nikad. Nemoj da ideš, ostaješ do kraja svaku suzu ćeš da platiš ljubavnica i ti - govorila je Milica.

- Važi, ti možda, a ja ne. Bio ti je seljak dobar - rekao je Terza.

- Bio jer sam bila glupa. Pogrešila sam sezonu, a da sam ušla kad su bili Kadra, Mateja, Karić, dobro i Uroš koji ne može da me preboli. Nemaš više tetovitis? - govorila je Milica.

- Ušla si da pričaš, tako da si lagana - dodao je Terzić.

- Nećem da kažemo tati kog si pola i kako se zoveš, to je samo donor - poručila je Milica.

- Ja ću na sudu da dokažem da je to moje dete. Ja sam ispred zgrade, pa ćemo da vidimo - govorio je Terza.

- Ti moju trudnoću nazvao propast - rekla je Milica.

- Naravno da nije. Sad ću ja malo da pričam o tebi, pa da vidimo šta je bilo - pričao je Terza.

- Jedva čekam, meni to za sud odgovara - dodala je Milica.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić