Sve je lažno, na silu je povraćao: Anđela raspalila paljbu po Terzi, on zapenio i nikad brutalnije je izvređao! (VIDEO)

Totalni karambol u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević vratio se u Belu kuću i odmah pitao Borislava Terza Terzu da iznese šta ima o Milici Veličković, a o čemu je pretio za vreme reklama.

- Neću ja ništa - rekao je on.

Pošto je on ostao bez komentarala Milan Milošević je pozvao Anđelu Đuričić da komentariše trenutno situaciju.

- Okej, ja sam p*šila, a sad pričamo o tvojim postupcima. Nemam problem sa tim, možeš do kraja sezone da mi ponavljaš. Došao da se bori za starateljstvo, a preti ovde. Lažna frka, sve je lažno. Ovo mi je takav deža vu. Sve je fejk. Znaš šta njega boli? Što će ona da pokvari vezu sa Sofijom. Njemu je žao što je saznao sve o Sofiji, slike, animir dama. Pre ću ja da se diskvalifikujem jer nisam normalna nego on. On je na silu povraćao - govorila je Anđela.

- Ti si povraćala od sp*rme. Ja pljujem povraćku, a ti si pljuvala sp*rmu. Ja ću da pričam o tebi - dodao je Terza.

- Ja ne mogu da verujem da se on svađa sa trudom ženom. On kad je dobar sa Sofijom nema bolest, a kad nije ima - dodala je Đuričićeva.

- Ti si gurala sp*rmu, ništa to neće da promeni. Trpi sad - vikao je Terza.

- Ja ne mogu da kažem Sofiji da je ljubavnica. Dok ti Milica govori ti se trudi da braniš Sofiju, a treba da priđeš trudnoj ženi. Ti si najveća lažna frka broj dva- Ti kažeš da je neko vređao trudnicu, a ti je najviše uvredio - rekla je Đuričićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić