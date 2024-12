Kačavenda saterana u ćošak: Utihnula nakon Miličinog ulaska, Munja zarežao na nju! (VIDEO)

Novi haos!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Mileni Kačavendi, kako bi komentarisala ulazak Milice Veličković i

- Što se tiče ovog odnos stojim pri svemu, ne znam što me ona mrzi. Što se tiče ovog odnosa prva napomena je bila Munja, pa onda Slađa za poljubac. Nisam se mešala u vezum, niti učestvovala u prevari. Jasno sam mu rekla da je ovo njegov život. Ovo je bilo očekivano, svako ko je poznaje bilo je jasno da će da dođe. Ja sam govorila da sam bila na tvom mestu da bih ja ušla. Ja sve vreme ćutim, nisam se ugasila, nego promatram situaciju. Munja mi je večeras bio šlag na torti. Njegov problem je što je Milica ušla, a ne moj - govorila je Milena.

- Baš me zanima kako ćeš da fingiraš. Već si počela da se kopaš. Hoću da priznaš da si gurala ovaj odnos i da ovo što si rekla nisi mislila dok nije ušla Milica. Prva si znala sve, a ja poslednji. Znala si i ćutala - dodao je Munja.

- Svi smo videli to, ali dok se nije potegla tema su čekali da se nešto ne upropasti - rekao je Karić.

- Kačavenda je prva videla i rekla, a posle podržala odnos. Muljavko je sve vreme podržavao taj odnos - vikala je Miljana.

- Kakve to veze ima sa mnom? Sve da sam znala prva, a nisam moj stav nije promenjen. Ja tu ne mogu ništa i to me ne interesuje. Rekla sam da je njegvo život njegova stvar. Ušla Milica, napad na celu kuću. Ovo sve što je Anđela malopre rekla, pratila sam šesticu to je kopirano. Nevažno je da li sam znala, a nisam nego mi je on rekao. Njegov nastup mi je večeras bio pakao - govorila je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić