Trudna Milica Večiković se prethodne večeri uselila u Elitu 8. Naime, Milica je pred sam ulazak razgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o ponašanju svog bivšeg verenika Bore Terzića Terze, a to sve možete pročitati u vesti ispod.

Nakon što je zakoračila u Belu kuću, face takmičara su ostale skamenjene, a Terza je sve vreme gutao knedele.

- Dobro veče, kako ste? Kadro, tebi ću prvom da se javim, kako si? Ja sam Milica. Sedite na svoja mesta počinje vam pretres. Kako ste? Vidim neki spuštaju glave, ne peru kose, ali nema veze - govorila je Milica.

Milica je ušetala u Belu kuću samouverenija nego ikad, a Sofija se po običaju pravila da ne zna ko je Milica.

- Je l' ovo Milica? Stvarno?! - kazala je Sofija.

Milica je bukvalno sa vrata krenula da rešeta pojedine takmičare pa je pomenula Dači Virijeviću da ga je pozdravio tata, i da je razočaran njegovom drugaricom.

Nakon toga ona je nazvala Sofiju i Terzu monstrumima, a zahvalila se takmičarima koji su je branili.

- Ruke su mi odrešene sad. Mimas, ti si rekla da sam ja ku*va, ne znam samo, da li sebe vidiš, pa si meni našla da pričaš to. Civilna brigada me ne zanima. Treba da bude sramota one koji su ovog Terzu monstruma brane. Podržavali ste ova dva monsturma, jer ste videli nekakvu ljubav - kazala je Milica.

Milica je nakon toga pohvalila Ivana Marinkovića, pa je otkrila kako je zapravo tekao telefonski razgovor nje i Terze, pa je otkrila da je završila na lekovima.

- Miljana je njemu lepo objasnila, taj razgovor vam nije lepo preneo. Završila sam na terpaiji jer je moj verenik kog sam poslala ovde da zaradi pare za dete, zamislite pošaljete ljubav svog života da zaradi pare, a on treći dan šalje srce i moja drugarica sve to prenosi. Ne daj Bože da ti se tako nešto desi. Kaže ona: "Nisam ljubavnica, jednom smo se poljubili pre javnog ostavljanja". Nije mene niko ostavio, ostavljeno je moje dete Nije poenta u prevari. Devojci to nije strano, rađeno je već, ali ću postepeno da pričam o medvedima i orjentalima. Što se tiče tužbe od kako da je nazovem, moje prije? Počelo je tako što je žena "Jedinstvena B" o meni počela da izjavljuje sve i svašta i priča da sam smećarka. Krenuli su da stavljaju moje klipove iz "Elite 7". Ko me zna zna kako mogu da uzvratim, a onda neko zatvori salon i glumi žrtvu. Ne mislim na salon nameštaja, to ovde njima možeš lažno da s predstavljaš - govorila je Milica.

- Evo da mi vidite stomak, ako nekog nije sramota neka me pogleda. Nisam deblja jer izabere top oca i brinete o detetu. Nemojte da mi prilazite ne želim da dobijam Tetovitis - poručila je Veličkovićeva.

Nakon toga takmičare je zanimalo zašto se Milici ne javljaju Terzini roditelji.

- Šta si rekla da ti se ne javljaju njegovi roditelji? - upitao je Bebica.

- Ne javljaju mi se od početka muvanja sa Sofijom, to je vama predstavljeno da sam ja ostavljena, pa su se oni ljubili. Naravno da ne, mnogo je tu stvari bilo ranije, ako mi neko kaže da mi nije ona kriva, nije, ali nije mi kriv ni on. Kriva sam sama sebi što sam bila sa ovim. Jako interesantno mi je što ova vernica nikad nije bila sa zauzetim muškarcem, ali dobro nije to sad bitno. Nisu me zvali njegovi roditelji, oni su uticali na to što im je sin NN. Nisu me zvali uopšte do kamate, ne znam šta se ovde dešava. Dolazili su mojoj babi i mami na kuću, ne znam o čemu je reč - rekla je Milica.

- Ajde kaži imena tih ljudi? - upitao je Terza.

- Ko si ti da meni odgovaraš? - upitala je Milica.

- Ko si ti ? - upitao je Terza.

- Ja sam ovde da postavljam pitanja, ne ti - rekla je Milica.

- Što se tiče mog poziva, prvo sam rekla da nam nije dobro, drugo sam rekla za kamatu, a treće sam rekla za prijavu. Sofija se izgubila malo, ne zna ko je Meda rođak, Đedoviću je l' ti ne znaš svoje rođake? - upitala je Milica.

- Znam, kako ne znam - rekao je Đedović.

- Pa nečije majke ne znaju da imaju rođaka, pozdravile su vas podrške iz Tetova, one Terzine sa torte. Da, da ne zaboravim iskreno danas vam je mesečnica, ja sam najbolji poklon - rekla je Milica.

Milica je nakon toga poručila Terzi da neće biti naveden kao otac njenog deteta.

- Imala sam probleme u trudnoći, pila sam lekove. Trudnoća mi je sad dobro, sad nemam rizik od prevremenog porođaja. Dobro sam, sve je sad kako treba. Prezime je Veličković, a ime neću otkrilati. Tako će biti ne jer me je Terza prevario, nego jer se ponašao kao monstrum - rekla je Milica.

Milica je stavila Terzi do znanja da ni preko suda neće dobti dete:

- E da, moram da vas razočaram. Nema to veze sa sudom, kada ja priložim dokaze, on nema pravo da vidi dete niakda više. Mnogi ste se pravili pametni, ja gledam je l' su ovi svi završili neke univerzitete. Molim vas ljudi, zamisli da imaš klip kako kaže celu si me isp*skao. Gastozu su hteli mnogi da nametnu priču jer je Gastoz navodno jedini znao da ja imam abortus, a za trojke i četvorke što ga ona vrbuje da priča, zamisli to - rekla je Milica.

Terzi se slošilo nakon obraćanja Milice Veličković, te je prvenstveno nasrnuo na Uroša, a potom i potpuno popucao po šavovima obzirom da se konačno susreo sa realnošću.

On je potupuno ostao van sebe nakon svih saznanja koje je dobio ove večeri, te je odmah krenuo da se baca po imanju i da povraća, a Munjez i Lepi Mića pokušavali su da ga obuzdaju.

Marko Đedović je prokometarisao Milici i Kariću da je Terzu pogodila istina o Sofiji, a ne MIličin ulazak, te je Milica rekla koliko joj je bilo loše kada je Sofija pominjala njeno dete.

Sofija Janićijević zaplakala je nakon što je shvatila da Borislav Terzić Terza želi da je ostavi samu u rijalitiju i pobegne nakon svega što su zajedno prošli, te se posavetovala sa svojim najbližima.

Autor: N.B.