Ne želim da se moje dete veže za monstruma: Milica razvezla jezik, pa započela novu rundu urnisanja Terze! (VIDEO)

U toku je Debata. Tema o kojoj će učesnici diskutovati nosi naziv da li se osveta služi hladna ili će nas život sam kazniti. Milica Veličković dobila je prva reč.

- Ja sam za to da ne treba da sudimo drugima, ali samo da se pojavimo kad se najmanje nadaju.

- Da se tvoja osveta ogleda u stavu da će on biti NN otac - pitao je Đedović.

- Moja osveta je u tome da će moja beba biti jako hladna kao i ja. Neće videti dete, jer ga je povredio dok je još bio u stomaku. Žena se povredi, hajde nema veze, ali to dete će biti pametno, pa će samo shvatiti šta je tata uradio na televiziji. On nije NN lice iz moje sujete i osvete, nego je sam kriv za to. Ne želim da se moje dete veže za monstruma - rekla je Milica.

- Da li će biti dovoljna osveta ako budeš usmerila dete da ga ne voli - pitao je Marko.

- Ne mogu ja da utičem na emocije deteta. Više cenim Ivana koji je NN otac i priznao je da je kriv, nego NN oca koji me ubeđuje da će biti dobar otac.

- Džaba blatiš, nema komunikacije s tobom - dobacio je Terza.

- Kako nemaš želju da pričaš i da odgovaraš na ovo - pitao je Marko.

- Imam, ali rekao sam da ću sve rešiti pravnim putem - odgovorio je Terza.

- On meni ne pokazuje nijedan posto brige i želje - rekla je Veličkovićeva.

Autor: Iva Stanković