Zmija anakonda sa Aliekspresa, najveće zlo: Milica razvezla jezik, priznala da očekuje pomirenje Sofije i Terze čim joj vide leđa! (VIDEO)

Tokom emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Milicom Veličković o njenim osećanjima, odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, ali i sukobima koje je imala sa njim i Sofijom Janićijević.

- Zbog čega smatraš da će se pomiriti čim ti izađeš iz Elite? - pitao je Darko.

- Zato što im je Đedović kriv za izolaciju, a kad je sinoć pušten klip videli smo pravo stanje on leži sa ljubavnicom, a ja sama sa bebom. Misle da će da mi ublaže, a ja ovde mogu manje da ih vidim nego kod kuće, tamo sam imala četiri strima. Foliranje da je to da ih ja ne bi gledala, a čim sam došla zajedno su prali veš. Problem je Meda - govorila je Milica.

- Terza kaže da ne želi više da te stresira i da je shvatio da ne treba da bude sa Sofijom, da li je to razlog ili što je čuo navode iz prošlosti? - dodao je Darko.

- On može samo da nestane, pa da mi ne priređuje stres. Kakva beba i ja posle tri meseca? To je zbog Mede i kompanije, pa su to dve muve jednim udarcem. Željan je rijaltija, hoće da se opere u narodu, ali videćemo. Ja kad sam došla sa stomakom do zuba bio je ponedeljak i drao se ovde kako veruje Sofiji. Ako me vidi mora reakcija odmah da izbije i nije se odmah sklonio od nje. On je u utorak išao od nje do mene, a onda smo tek saznali za Medu, ne mogu da se setim kad je zvanično priznanje palo. Nemam ništa da se pomire, jer ako si sve to uradio bori se za tu kosmičku ljubav. Ja bih volela samo da moje dete nisu spominjali, oboje po meni, a abortuse su videli po Gastozovom pogledu, verenice od 10 dana i finansijski je stabilnija - pričala je Veličkovićeva.

- Šta vidiš u Sofijnim očima? - upitao je Darko.

- Zmiju anakondu, ali sa Aliekspresa, najveće zlo, ženu koja nije žena. Danas je rekla da će da me tuži. Kako ja mogu da kažem da mi je žao, pa da će da tuži? Moj prag tolerancije je bio tri meseca, pa smo videli šta je dočekala, funjara jedna. Preko tebe do bebe i pozdravljanje Mede, ja sam to znala sve vreme. Ne mogu da je razumem i shvatim. Ona je moj veliki fan, ona koristi moje rečenice i fraze. Volela bih da se neke stvari ne saznaju, da se oni pomire i da on bude najveći mentol do kraja - govorila je Milica.

