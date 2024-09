Sve se brzo dešava: Milica teška srca priznala da očekuje vezu Terze i Sofije! (VIDEO)

Spremna je na najgore!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju, Ana Radulović ugostila je Milicu Veličković. Večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala ispred Joca Novinar ispred Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima.

- Zar to srce nije već i više nego dovoljno s njegove strane - pitao je Darko.

- Oni svi očekuju da on uđe u krevet s njom i poljubi je, to bi mi njegova porodica rekla. Ja sam mu rekla da ne šeta sa devojkom, jet sam bila u rijalitiju. Rekao mi je lagano, opusti se. Apsolutno nije svestan kako to izgleda napolju. Ubeđen je da taj klip sa srcem ne postoji, možda se i ne bi video, da Sofija nije rekla - rekla je Milica.

- Ali što baš njoj sve - pitao je Joca.

- On je rekao da ona zrači i pleni, što znači da je i njega zaslepela - rekao je Darko.

- Sve može da izbegne, ali ne želi. On misli da je on super - rekla je Veličkovićeva.

- Je l' on prema tebi bio predivan napolju - pitala je Ana.

- Nama je napolju stvarno bilo top, tih mesec dana. Posvađali smo se 2-3 puta, ali ništa bitno, Volim ga, voli i on mene, ali neke stvari mora da menja. Skrenula sam mu pažnju, ali nije me ozviljno shvatio. Čekaću ga ja svakako - kazala je Milica.

- Ako on bude s njom, šta će biti tvoj sledeći potez - upitao je Tanasijević.

- Neću ga staviti kao oca deteta. On treba da izađe, kad se porodim i on ti zna - odgovorila je Milica.

- Terzin brat, Miloš takođe misli da malo preteruješ - rekao je Joca.

- Rekli su mi kao on tebe voli, a jedva čekam da se nešto desi, pa da vidim šta će onda da mi kažu - rekla je Milica.

- Zašto misliš da će se nešto desiti - pitala je Radulovićeva.

- Sve se brzo dešava, kao da ide korak po korak. Daje joj prsluk, šalje srca, danas me nije ni spomenuo u emisiji. Očekivala sam da će prvo navesti to što postaje otac i što smo uspeli posle rijalitija. On uopšte nije svestan koliko se sve prati - kazala je Veličkovićeva.

- Da li misliš da se s namerom Sofija nakačila na njega, kako bi imala priču - upitala je Sedma sila.

- Meni je najbolesnija stvar to što mi je poslala podrška. Rekla je da je Terza mister i neko je na njenom profilu napisao predstava može da počne. Deluje mi da je spremna na sve, nisam je ranije ispratila. Muvaju je, ne izbegava ona situacije. Podrške mi šalju klipove u kojima ona bulji u Terzu - objasnila je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković