Isplivali šok detalji: Gastoz obelodanio sve o se*su Jordanke i Peje, Ena Čolić ga brutalno izvređala! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a u narednom video prilogu su učesnici imali prilike da pogledaju kako Ena Čolić tvrdi da je Jovan Pejić Peja imao intimne odnose sa Jordankom Denčić.

- Ja se više ne pecam na njihove fore, oni sve lažu. Foliranti pokazuju po svojim postupcima šta rade. Ja bih iskreno rekao da sam to uradio, ali mene iskrenost održava ovde - rekao je Peja.

- To nije bila moja spletka, ovo je meni Jordanka rekla i tu noć sam saznala, a tek posle dva dana čujem da to nije istina - rekla je Ena.

- Ja znam kome da verujem, mene ne mogu oni svojim pričama da poremete - rekao je Peja.

- Nismo imali nikad ništa, okupali smo se zajedno u tuš kabini, ali smo bili u kupaćem i on i ja - rekla je Jordanka.

- Imao sam se*s sa celom kućom - rekao je Peja.

- Kako ti Jordanka znaš kakav mu je polni organ? - upitala je Ivana.

- Ja sam lupila - rekla je Jordaka.

- Ti bez mene ne postojiš, ovo je mali smrad napaljen na rijaliti - rekla je Ena.

- Tebe će svi gledati kao fizički objekat - rekao je Peja.

- Od*ebi od mene, gadiš mi se. On je jako napaljen na rijaliti, to smo videli. On je pričao pijan da Jordanka ima najbolju dušu, pitala sam je: '' Je l' ste imali nešto?'', ona je rekla: ''Imali smo nešto, ali on neće ništa ozbiljno sa mnom'' - rekla je Ena.

- Mi ništa nismo imali, to je istina - rekla je Jordanka.

- Oni su bili u šemi pre mene, zato me polivala. Ja sam s njim završila zauvek i on mene ne zanima. Kamo sreće da sam uzela 100.00 evra kako on priča, ali i to bi mi bilo malo za ovaj blam - rekla je Ena.

- Setimo se da je Jordanka najstrašnije maltretirala Jordanku - rekla je Mića.

- Ja molim Boga da ovo nije istina - rekla je Ena.

- Moram da budem iskren da se ja nisam kupao sa Jordankom nikada, tu je nešto pokazala na početku. Ona se meni poverila više puta - rekla je Jordanka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić