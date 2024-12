Puče tikva! Sofi raskinula s Dačom, nazvala ga prevarantom i dala mu šut kartu: Sram te bilo, ti... (VIDEO)

Šok!

Dača Virijević stajao je kod govornice, te se tom prilikom posvađao sa svojom devojkom Sofi Tikačenko.

- S tobom neću progovoriti do kraja. Da ti kažeš da sam ja lagao da sam zaljubljen u tebe - rekao je Dača.

- Možeš da se igraš sa drugim ljudima, sa mnom ne, ja to znam - rekla je Sofi.

- Trebala si danas da me zagrliš i da me pitaš šta je istina, a ne, ti si otišla da me ogovaraš sa drugima - rekao je Dača.

- Brate, nemoj da lažeš. Tebe treba da bude sramota kada si se igrao sa mnom - rekla je Sofi.

- Ko te je na ovo nagovorio - pitao je Dača.

- Ti meni ne veruješ...Bilo mi je žao sebe što sam bila glupa da ti verujem - rekla je Sofi.

- Sram te bilo - rekao je Dača.

- Sram tebe bilo prevarantu - rekla je Sofi.

Autor: Nikola Žugić