To je moje dete čoveče, osipam se jer znam šta sam uradio: Terza rida kao nikad do sad, PREKLINJE trudnu Milicu da ne bude 'NN' otac (VIDEO)

Muk u rehabu!

Bora Terzić ostao je sam u rehabu sa trudnom Milicom Veličković, te je tom prilikom seo i plakao kao kiša i molio Milicu da ne bude "NN" otac.

- Hajde molim te da pričamo, ne mogu da ti priđem. Izvini, šta da ti kažem čoveče Božiji. Što me provociraš, što govoriš to za decu, ta deca su tebe najviše volela? Brate, opet. Ja se ovde raspadam. Pogrešio sam, tek kada sam te video, video sam šta sam izgubio. Zbog čega sve ovo radiš? Povređena si, okej, i trebaš sve da radiš, ja sam najgori čovek na svetu. Ti znaš sve. Kada sam te video seo svet mi se preokrenuo, to je moje dete čoveče, ne dam nikom to! Molim te Milice, daj da pričamo. Žao mi je najviše na svetu, osipam se brate zato što znam šta sam uradio i da nema nazad, ali molim te dozvoli mi da dete vidim, molim te! Znaš da te volim i uvek ću te voleti - plakao je Terza kao kiša.

- Ja tebe ne, hajde m*š sad odavde. Videla sam tvoju ljubav posle tri dana. Je l' ti se desilo, da, je l' si se zaljubio? E i meni se desilo, mene boli ku*ac. Dok sam ovde, rastavljaću vas na činioce, kunem ti se. Meni je bolesno, ležiš s njom i pipaš mi stomak - rekla je Milica.

- Tvoj drugar me je postavio s njom - rekao je Terza.

- Naravno i treba, ja ne želim da se rastavite - rekla je Milica.

- Troje dece si sahranila večeras, je l' tako Milice - pitao je Terza.

- I ti si moje dete zamalo sahranio, kako mi je bilo - rekla je Milica.

- Ja ne želim da se pomiriš sa mnom...Što teraš inat - rekla je Terza.

- Je l' ti je bila bitnija ku*va od deteta? Ja sam ušla ovde da uzmem pare, i da vas vređam, a ovo je foliranje - rekla je Milica.

- Ja ne spavam s njom ispod pokrivača, odvojio sam se - rekao je Terza.

- Meni je fokus beba, a ti dozvoljavaš ljubavnici da ti zabranjuje da plačeš za bebom. Ona ti je zabranila više puta - rekla je Milica.

Autor: Nikola Žugić