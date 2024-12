Terza doživeo pomračenje: Zbog Sofijinog Mede urla na sav glas, ona ga brutalno ponizila! (VIDEO)

Haos u Eliti!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza žestoko su zaratili u radio-emisiji "Amnezija" zbog njenih laži o Medi, koje su njega izbacile iz takta.

- Mi smo na početku rekli da se znamo iiz karantina nije naš problem što ne slušaju. Posle su rekli da se znamo od ranije i mi smo nastavili tu priču - rekao je Dača.

- Tebi je najveći problem Meda, bolje se fokusiraj na svoje problem. Znao si istinu - pričala je Sofija.

- Sve lažeš i muljaš, sve si osmislila. Milica je sve u pravu, namagarčila si me kao konja. Ja kad sam pričao o Milici i detetu smejala si se. Pokušavaš sve da priznaš i da te boli uvo - besneo je Terza.

- Tako je. Ko si ti da ja pričam? Samo da kažem šta mi je bilo katasrofalno jutros, rekao je Milici: "Pustim me, spvamo". Ja sam se sklanjala, a on kaže: "Zar mi i ti okrećeš leđa?". Meni je oovo jezivo. Ušla sam jer sam se zaljubila, a ti znaš što si ušao - govorila je Sofija.

- Jer sam budala, povredio sam sebe, nju i dete. Kao njoj nije Meda problem. Ti si meni rekla da je Meda političar i rođak, a tvoja majka je rekla da nikad nije čula za njega. Ti si sve radila planski - urlao je Terzić.

- Objasni ko je Atmir Alba - rekao je Munjez.

- To je moja bivša veza, bili smo četiri godine zajedno, a ja sam nakon toga imala vezu od šest godina. On se mešao u taj odnos. Ne znam što se on javljao Milici. Ja mislim da je Atmir ovo želeo da postigne i da me ocrni najgore i iz tog razoga se javio Milici. Milica ne laže sigurno. Meda je najmanje bitan u ovoj priči, ušla sam ovde slobodna, a ne zauzeta - govorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić